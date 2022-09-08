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Яскрава зовнішність і до 640 км запасу ходу: представлені перші електромобілі Jeep (фото)

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Фото: Stellantis | Avenger — перший електрокар в історії Jeep

Jeep показав відразу три електричні кросовери, які стануть серійними найближчими роками. Перший електрокар марки надійде в продаж уже в січні.

Концерн Stellantis починає активну електрифікацію Jeep. До 2025 року в лінійці американської марки з'являться чотири електромобілі, і три з них вирішили розсекретити. Перші подробиці авто розкрили на офіційному сайті концерну.

Jeep Avenger

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Jeep Avenger надійде в продаж на початку 2023 року
Фото: Stellantis

Avenger — перший електромобіль Jeep. Його офіційно презентують на Паризькому автосалоні 17 жовтня, а в продаж він надійде з початку 2023 року.

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Електрокар зможе проїхати 400 км без підзарядки
Фото: Stellantis

Компактний 4,1-метровий кросовер Jeep Avenger запропонують в електричному або гібридному виконанні. Електрокар Jeep буде доступний у версіях із переднім і повним приводом потужністю 188 і 376 к. с. Запас ходу становитиме близько 400 км.

Jeep Recon

Jeep Recon з'явиться у 2024 році
Jeep Recon з'явиться у 2024 році
Двері електрокара знімаються
Двері електрокара знімаються
Наголосили на позашляхових якостях
Наголосили на позашляхових якостях
Фото: Stellantis
Jeep Recon отримає два мотори та повний привід
Jeep Recon отримає два мотори та повний привід
Jeep Recon з'явиться у 2024 році
Двері електрокара знімаються
Наголосили на позашляхових якостях
Jeep Recon отримає два мотори та повний привід

Новий Jeep Recon — електрична альтернатива Wrangler. Він також наголошує на позашляхових якостях, а його двері знімаються. Електромобіль побудований на новій електричній платформі Stellantis STLA і оснащений двома моторами та повним приводом. Його продажі стартують із 2024 року.

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Jeep Wagoneer S

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Jeep Wagoneer S стане електричним флагманом марки
Фото: Stellantis
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Запас ходу електрокара становитиме 640 км
Фото: Stellantis

Електрокросовер Jeep Wagoneer S також з'явиться у 2024 році й також створений на архітектурі STLA. Це флагманська сімейна модель із акцентом на розкіш. Заявлено, що автомобіль отримає два мотори загальною потужністю 600 к. с., зможе розганятися до 100 км/год за 3,5 с і проїжджати 640 км без підзарядки.

Раніше Фокус розповідав про перший електромобіль від Hauwei — він стане конкурентом Tesla Model Y.