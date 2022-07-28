Volkswagen представив своє перше літальне таксі (фото)

Серійне повітряне таксі буде розраховане на чотирьох пасажирів із багажем. Воно буде безпілотним і зможе пролетіти 200 км без підзарядки.

Volkswagen відкрив новий для себе напрямок діяльності — німецький концерн веде розробку безпілотного літального таксі V.MO. Перший його прототип презентували у Пекіні. Про це повідомляє пресслужба Volkswagen.

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Volkswagen V.MO створюють у китайському підрозділі концерну. Перший прототип розробники прозвали Flying Tiger ("літальний тигр").

[ + – ] Безпілотник почнуть тестувати цього року Фото: Volkswagen

Літальний апарат досягає 11,2 м у довжину і має розмах крил у 10,6 м. Його піднімають у повітря вісім гвинтів, ще два пропелери відповідають за рух уперед. Обертають їх електромотори. Зліт і посадка відбуваються вертикально.

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Безпілотник Volkswagen V.MO пройде перші тести наприкінці цього року. Отримана під час випробувань інформація дозволить створити досконаліший прототип — його мають підготувати до 2023 року.

Серійне повітряне таксі Volkswagen зможе взяти на борт чотирьох пасажирів із багажем. Його запас ходу становитиме приблизно 200 км. Літальний апарат пересуватиметься в повністю безпілотному режимі.

[ + – ] Розробкою Volkswagen V.MO займається китайський підрозділ концерну Фото: Volkswagen

Керівництво Volkswagen зацікавилося новим транспортом, адже вважає його дуже перспективним. На їхню думку, в недалекому майбутньому літальні таксі стануть звичним явищем у великих містах.

Раніше Фокус повідомляв, що своє повітряне таксі також розробляють Hyundai та Rolls-Royce.