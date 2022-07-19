Hyundai і Rolls-Royce випустять електричне літальне таксі (фото)

Фахівці аерокосмічного підрозділу Rolls-Royce допоможуть створити літальне таксі Hyundai. Його оснастять інноваційною силовою установкою з електромоторами та водневими паливними осередками.

Hyundai та Rolls-Royce розпочали співпрацю у новій сфері. Дві компанії поєднали зусилля для створення електричного літального апарату. Його прототип мають подати в 2025 році. Про це повідомляє офіційний сайт Hyundai.

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[ + – ] Новий літальний апарат буде електричним конвертопланом Фото: Hyundai

На авіашоу у Фарнборо сторони підписали меморандум про наміри й уже оприлюднили концепцію майбутнього літального апарату. Це буде невелике повітряне таксі.

Прототип аеротаксі S-A1 у межах проєкту Urban Air Mobility презентували спільно Hyundai та Uber на виставці CES-2020. Це п'ятимісний конвертоплан із вертикальним зльотом і посадкою. Очевидно, саме цей проєкт допоможуть втілити в життя фахівці Rolls-Royce.

[ + – ] Hyundai та Rolls-Royce підписали меморандум про співпрацю на авіашоу у Фарнборо Фото: Hyundai

Як відомо, що авіаційний підрозділ Rolls-Royce існує з 1914 року та спеціалізується на двигунах до літаків і вертольотів. Британські інженери допоможуть розробити електричну силову установку для літального таксі.

Hyundai візьме на себе розробку водневих паливних осередків для Urban Air Mobility. Ця технологія має свої переваги порівняно з акумуляторними батареями, адже забезпечить більшу дальність польоту та швидку заправку.

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Крім того, у вихлопі такого літального апарату міститься виключно водяна пара. У Rolls-Royce вважають, що саме водень дозволить комерційній авіації зменшити до нуля шкідливі викиди в атмосферу вже до 2050 року.

Раніше Фокус повідомляв, що Hyundai розробляє водневі осередки і для авто — нещодавно ними оснастили яскравий концептуальний спорткар.