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Футуристичний дизайн і сім місць: Hyundai показали сімейне авто за $16 тисяч (відео)

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Фото: Hyundai | Hyundai Stargazer отримав системи контролю розмітки та "сліпих" зон

Недорогий мінівен Hyundai Stargazer відрізняється нестандартним дизайном у дусі старшого брата Staria. Автомобіль просторий усередині, а його топові версії багато оснащені.

Hyundai презентували новий компактний мінівен Stargazer. Бюджетна модель надійде в продаж із кінця літа за ціною від 16 200 до 20 500 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт Hyundai.

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Stargazer вийшов схожим на новий Hyundai Staria
Фото: Hyundai

Новий Hyundai Stargazer відрізняється оригінальним футуристичним дизайном у дусі старшого мінівена Staria. У нього подібний силует із великим кутом нахилу лобового скла, а фари та ліхтарі з'єднані тоненькими світлодіодними смугами.

Автомобіль побудований на платформі мінівена Kia Carens, однак вийшов трохи компактнішим за розмірами.

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Ліхтарі з'єднані тоненькою діодною смугою
Фото: Hyundai

Габарити Hyundai Stargazer 2023:

  • Довжина — 4460 мм
  • Ширина — 1780 мм
  • Висота — 1690 мм
  • Колісна база — 2780 мм
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Дорожчі версії є шестимісними
Фото: Hyundai

Базовий Hyundai Stargazer буде семимісним, але також запропонують і дорожчий шестимісний варіант із двома окремими кріслами другого ряду. З трьома рядами сидінь залишається 200-літровий багажник, із двома — 585-літровий.

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Уже в початковій версії передбачено цифрову панель приладів і 8,0-дюймовий сенсорний дисплей, а також кондиціонер і ABS. У топовий Stargazer додали шкіряний салон, круїз-контроль, камеру заднього виду, ESP, автоматичне гальмування, контроль розмітки та "сліпих" зон.

Новий Hyundai Stargazer продаватимуть за ціною від 16 200 до 20 500 доларів

Новий Hyundai Stargazer доступний лише з 1,5-літровим 115-сильним бензиновим двигуном. Можна вибрати 5-ступінчасту механічну КПП чи варіатор.

Раніше Фокус повідомляв, що Hyundai розкрили подробиці електромобіля Ioniq 6. Його запас ходу складає 610 км.