Футуристичний дизайн і сім місць: Hyundai показали сімейне авто за $16 тисяч (відео)
Недорогий мінівен Hyundai Stargazer відрізняється нестандартним дизайном у дусі старшого брата Staria. Автомобіль просторий усередині, а його топові версії багато оснащені.
Hyundai презентували новий компактний мінівен Stargazer. Бюджетна модель надійде в продаж із кінця літа за ціною від 16 200 до 20 500 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт Hyundai.
Новий Hyundai Stargazer відрізняється оригінальним футуристичним дизайном у дусі старшого мінівена Staria. У нього подібний силует із великим кутом нахилу лобового скла, а фари та ліхтарі з'єднані тоненькими світлодіодними смугами.
Автомобіль побудований на платформі мінівена Kia Carens, однак вийшов трохи компактнішим за розмірами.
Габарити Hyundai Stargazer 2023:
- Довжина — 4460 мм
- Ширина — 1780 мм
- Висота — 1690 мм
- Колісна база — 2780 мм
Базовий Hyundai Stargazer буде семимісним, але також запропонують і дорожчий шестимісний варіант із двома окремими кріслами другого ряду. З трьома рядами сидінь залишається 200-літровий багажник, із двома — 585-літровий.Важливо
Уже в початковій версії передбачено цифрову панель приладів і 8,0-дюймовий сенсорний дисплей, а також кондиціонер і ABS. У топовий Stargazer додали шкіряний салон, круїз-контроль, камеру заднього виду, ESP, автоматичне гальмування, контроль розмітки та "сліпих" зон.
Новий Hyundai Stargazer доступний лише з 1,5-літровим 115-сильним бензиновим двигуном. Можна вибрати 5-ступінчасту механічну КПП чи варіатор.
Раніше Фокус повідомляв, що Hyundai розкрили подробиці електромобіля Ioniq 6. Його запас ходу складає 610 км.