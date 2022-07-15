Футуристический дизайн и семь мест: Hyundai показали семейное авто за $16 тысяч (видео)

Недорогой минивэн Hyundai Stargazer отличается нестандартным дизайном в духе старшего брата Staria. Автомобиль просторный внутри, а его топовые версии богато оснащены.

Hyundai презентовали новый компактный минивэн Stargazer. Бюджетная модель поступит в продажу с конца лета по цене от 16 200 до 20 500 долларов. Об этом сообщает официальный сайт Hyundai.

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[ + – ] Stargazer получился похожим на новый Hyundai Staria Фото: Hyundai

Новый Hyundai Stargazer отличается оригинальным футуристическим дизайном в духе старшего минивэна Staria. У него схожий силуэт с большим углом наклона лобового стекла, а фары и фонари соединены тоненькими светодиодными полосами.

Автомобиль построен на платформе минивэна Kia Carens, однако получился несколько компактнее по размерам.

[ + – ] Фонари соединены тоненькой диодной полосой Фото: Hyundai

Габариты Hyundai Stargazer 2023:

Длина – 4460 мм

Ширина – 1780 мм

Высота – 1690 мм

Колесная база – 2780 мм

[ + – ] Более дорогие версии являются шестиместными Фото: Hyundai

Базовый Hyundai Stargazer будет семиместным, но также предложат и более дорогой шестиместный вариант с двумя отдельными креслами второго ряда. С тремя рядами сидений остается 200-литровый багажник, а с двумя – 585-литровый.

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Уже в начальной версии предусмотрены цифровая панель приборов и 8,0-дюймовый сенсорный дисплей, а также кондиционер и ABS. Топовый Stargazer добавляет кожаный салон, круиз-контроль, камеру заднего вида, ESP, автоматическое торможение, контроль разметки и "слепых" зон.

[ + – ] Новый Hyundai Stargazer будут продавать по цене от 16 200 до 20 500 долларов

Новый Hyundai Stargazer доступен только с 1,5-литровым 115-сильным бензиновым двигателем. Можно выбрать 5-ступенчатую механическую КПП или вариатор.

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