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Футуристический дизайн и семь мест: Hyundai показали семейное авто за $16 тысяч (видео)

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Новый Hyundai Stargazer, Hyundai Stargazer, Hyundai Stargazer 2023, минивэн Hyundai Stargazer
Фото: Hyundai | Hyundai Stargazer получил системы контроля разметки и "слепых" зон

Недорогой минивэн Hyundai Stargazer отличается нестандартным дизайном в духе старшего брата Staria. Автомобиль просторный внутри, а его топовые версии богато оснащены.

Hyundai презентовали новый компактный минивэн Stargazer. Бюджетная модель поступит в продажу с конца лета по цене от 16 200 до 20 500 долларов. Об этом сообщает официальный сайт Hyundai.

Новый Hyundai Stargazer, Hyundai Stargazer, Hyundai Stargazer 2023, минивэн Hyundai Stargazer
Stargazer получился похожим на новый Hyundai Staria
Фото: Hyundai

Новый Hyundai Stargazer отличается оригинальным футуристическим дизайном в духе старшего минивэна Staria. У него схожий силуэт с большим углом наклона лобового стекла, а фары и фонари соединены тоненькими светодиодными полосами.

Автомобиль построен на платформе минивэна Kia Carens, однако получился несколько компактнее по размерам.

Новый Hyundai Stargazer, Hyundai Stargazer, Hyundai Stargazer 2023, минивэн Hyundai Stargazer
Фонари соединены тоненькой диодной полосой
Фото: Hyundai

Габариты Hyundai Stargazer 2023:

  • Длина – 4460 мм
  • Ширина – 1780 мм
  • Высота – 1690 мм
  • Колесная база – 2780 мм
Новый Hyundai Stargazer, Hyundai Stargazer, Hyundai Stargazer 2023, минивэн Hyundai Stargazer
Более дорогие версии являются шестиместными
Фото: Hyundai

Базовый Hyundai Stargazer будет семиместным, но также предложат и более дорогой шестиместный вариант с двумя отдельными креслами второго ряда. С тремя рядами сидений остается 200-литровый багажник, а с двумя – 585-литровый.

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Уже в начальной версии предусмотрены цифровая панель приборов и 8,0-дюймовый сенсорный дисплей, а также кондиционер и ABS. Топовый Stargazer добавляет кожаный салон, круиз-контроль, камеру заднего вида, ESP, автоматическое торможение, контроль разметки и "слепых" зон.

Новый Hyundai Stargazer будут продавать по цене от 16 200 до 20 500 долларов

Новый Hyundai Stargazer доступен только с 1,5-литровым 115-сильным бензиновым двигателем. Можно выбрать 5-ступенчатую механическую КПП или вариатор.

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