Volkswagen представил свое первое летающее такси (фото)

Серийное воздушное такси будет рассчитано на четырех пассажиров с багажом. Оно будет беспилотным и сможет пролететь 200 км без подзарядки.

Volkswagen открыл новой для себя направление деятельности – немецкий концерн ведет разработку беспилотного летающего такси V.MO. Первый его прототип презентовали в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Volkswagen.

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Volkswagen V.MO создают в китайском подразделении концерна. Первый прототип разработчики прозвали Flying Tiger ("летающий тигр").

[ + – ] Беспилотник начнут тестировать в нынешнем году Фото: Volkswagen

Летательный аппарат достигает 11,2 м в длину и имеет размах крыльев в 10,6 м. Его поднимают в воздух восемь винтов, еще два пропеллера отвечают за движение вперед. Вращают их электромоторы. Взлет и посадка происходят вертикально.

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Беспилотник Volkswagen V.MO пройдет первые тесты в конце нынешнего года. Полученная во время испытаний информация позволит создать более совершенный прототип – его должны подготовить к 2023 году.

Серийное воздушное такси Volkswagen сможет взять на борт четырех пассажиров с багажом. Его запас хода составит около 200 км. Летательный аппарат будет передвигаться в полностью беспилотном режиме.

[ + – ] Разработкой Volkswagen V.MO занимается китайское подразделение концерна Фото: Volkswagen

Руководство Volkswagen заинтересовалось новым транспортом, ведь считает его очень перспективным. По их мнению, в недалеком будущем летающие такси станут привычным явлением в больших городах.

Ранее Фокус сообщал, что свое воздушное такси также разрабатывают Hyundai и Rolls-Royce.