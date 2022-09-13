Летающее такси XPeng уже в октябре перевезет первых пассажиров

Двухместный беспилотник XPeng Voyager X2 разрабатывают с 2013 года и его прототипы уже совершили 15 000 успешных полетов. Воздушное такси может развивать 130 км/ч и подниматься на высоту в 1 км.

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На выставке Gitex Global Technology в Дубае 10-14 октября продемонстрирует летающее такси XPeng Voyager X2. По утверждению разработчиков, оно уже практически готово к эксплуатации и они собираются показать его возможности. Об этом пишет сайт CarNewsChina.

[ + – ] В Дубае XPeng Voyager X2 перевезет своих первых пассажиров Фото: Xpeng

В рамках выставки пройдут демонстрационные полеты – такси будут возить своих первых пассажиров. В XPeng уже получили все необходимые для этого разрешения в департаменте гражданской авиации Дубая.

[ + – ] XPeng Voyager X2 получил восемь электромоторов Фото: Xpeng

Беспилотное летающее такси XPeng Voyager X2 разрабатывают в Китае с 2013 года и оно уже совершило свыше 15 000 успешных тестовых полетов. С 2024 года начнется его серийное производство.

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Новый XPeng Voyager X2 выполнен из композитных материалов и весит всего 360 кг. В его салоне установлены два кресла и три сенсорных дисплея для мультимедиа и навигации. Беспилотник получил сразу восемь электромоторов, причем каждый из них вращает отдельный винт.

[ + – ] В салоне установлены два сиденья и три дисплея Фото: Xpeng

Воздушное такси способно взлетать и садиться вертикально. Оно развивает 130 км/ч и может подниматься на высоту в 1 км. Заряда батареи хватает на 35 минут полета.

[ + – ] Серийное производство XPeng Voyager X2 стартует в 2024 году

Ранее Фокус сообщал, что свое воздушное такси готовит и Volkswagen. Первый его прототип уже представлен.