Культовий Ford Mustang 60-х повернули у виробництво: він став електромобілем (фото)

Замість бензинового V8 у Ford Mustang тепер чотири електродвигуни загальною потужністю 536 л. с. Вони дозволяють розганятися до 100 км/год за 4 секунди і розвивати 245 км/год.

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Класичний Ford Mustang 1967 отримав друге життя. Відоме спортивне авто перетворили на електрокар і планують випустити лімітованою серією з 499 одиниць. Про це повідомляє сайт компанії Charge Cars, яка виконала тюнінг Ford Mustang.

[ + – ] Фари та ліхтарі Ford Mustang стали світлодіодними

Замість бензинового V8 культове американське авто отримало відразу чотири електромотори, що розвивають 536 л. с. та 1500 Н∙м. Розгін до 100 км/год тепер займає 4 секунди, а максимальна швидкість обмежена на 245 км/год. До того ж авто стало повнопривідним.

[ + – ] Електрокар оснащений чотирма моторами та повним приводом

Акумуляторна батарея ємністю 63 кВт∙год забезпечує запас ходу в 320 км. Зарядити електрокар у швидкому режимі на 80% можна за годину.

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На вигляд електромобіль Ford Mustang дещо відрізняється від бензинової моделі 1967 року. Він отримав сучасну світлодіодну оптику та оригінальні колісні диски, а замість решітки радіатора встановлено заглушку.

[ + – ] У салоні з'явилися віртуальна панель приладів та сенсорний дисплей

Салон Ford Mustang зазнав значно більших змін – його повністю переробили. Усередині з'явилися віртуальна панель приладів та великий сенсорний дисплей портретного формату. Також встановлені спортивні сидіння, а в обробці використано дорогу шкіру. Оснащення поповнило бездротове заряджання для смартфонів. Придбати електромобіль Ford Mustang можна за ціною від $460 000.

Раніше Фокус розповідав, що до України під час війни завезли Ford Mustang 1969 року на польських номерах.

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