Итальянцы презентовали электромотоцикл с рекордным запасом хода (фото)

Электробайк Energica Experia обладает запасом хода 256 км в смешанном цикле и 420 км — в городских условиях. Вместе с тем, он довольно быстрый — способен разогнаться до 100 км/ч всего за 3,5 с.

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Итальянская компания Energica Motor Company презентовала свой новый электрический мотоцикл Experia. На данный момент это самый "дальнобойный" электробайк в мире. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте компании-производителя.

[ + – ] Оснащение включает три ящика для багажа суммарным объемом 112 л

Туристический электромотоцикл Energica Experia обладает рекордным запасом хода 256 км в смешанном цикле и 420 км — при чисто городской езде. Ни одна серийная модель на подобное не способна.

Такого результата добились за счет установки большой литий-ионной батареи емкостью 22,5 кВт∙ч. В быстром режиме ее можно зарядить на 80% за 40 минут.

[ + – ] Электробайк разгоняется до 100 км/ч всего за 3,5 с

Электромотор Experia развивает 102 л. с. и 115 Н∙м. С ним байк весом 260 кг разгоняется до 100 км/ч всего за 3,5 с, а его максимальная скорость ограничена на 180 км/ч.

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С виду новая Energica Experia ничем не отличается от традиционных туристических мотоциклов с бензиновыми моторами. У него регулируемое ветровое стекло, а сзади установлены три больших ящика для багажа суммарным объемом 112 л.

[ + – ] Показания приборов выведены на дисплей

Оснащение включает цифровой дисплей и антипробуксовочную систему. Кроме того, предусмотрены четыре разных режима езды и три уровня работы рекуперативного торможения.

Energica Experia уже доступна для заказа. Купить электробайк можно по цене от 25 880 долларов.

Ранее Фокус рассказывал про самый дешевый в мире электромотоцикл. Он стоит всего 1500 долларов.