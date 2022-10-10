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Итальянцы презентовали электромотоцикл с рекордным запасом хода (фото)

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Experia — тяжелый туристический электромотоцикл

Электробайк Energica Experia обладает запасом хода 256 км в смешанном цикле и 420 км — в городских условиях. Вместе с тем, он довольно быстрый — способен разогнаться до 100 км/ч всего за 3,5 с.

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Итальянская компания Energica Motor Company презентовала свой новый электрический мотоцикл Experia. На данный момент это самый "дальнобойный" электробайк в мире. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте компании-производителя.

Электробайк Experia, электрический мотоцикл, Energica Experia, электромотоцикл Experia, электробайк Energica Experia Fullscreen
Оснащение включает три ящика для багажа суммарным объемом 112 л

Туристический электромотоцикл Energica Experia обладает рекордным запасом хода 256 км в смешанном цикле и 420 км — при чисто городской езде. Ни одна серийная модель на подобное не способна.

Такого результата добились за счет установки большой литий-ионной батареи емкостью 22,5 кВт∙ч. В быстром режиме ее можно зарядить на 80% за 40 минут.

Электробайк Experia, электрический мотоцикл, Energica Experia, электромотоцикл Experia, электробайк Energica Experia Fullscreen
Электробайк разгоняется до 100 км/ч всего за 3,5 с

Электромотор Experia развивает 102 л. с. и 115 Н∙м. С ним байк весом 260 кг разгоняется до 100 км/ч всего за 3,5 с, а его максимальная скорость ограничена на 180 км/ч.

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С виду новая Energica Experia ничем не отличается от традиционных туристических мотоциклов с бензиновыми моторами. У него регулируемое ветровое стекло, а сзади установлены три больших ящика для багажа суммарным объемом 112 л.

Электробайк Experia, электрический мотоцикл, Energica Experia, электромотоцикл Experia, электробайк Energica Experia Fullscreen
Показания приборов выведены на дисплей

Оснащение включает цифровой дисплей и антипробуксовочную систему. Кроме того, предусмотрены четыре разных режима езды и три уровня работы рекуперативного торможения.

Energica Experia уже доступна для заказа. Купить электробайк можно по цене от 25 880 долларов.

Ранее Фокус рассказывал про самый дешевый в мире электромотоцикл. Он стоит всего 1500 долларов.