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Італійці презентували електромотоцикл із рекордним запасом ходу (фото)

Електробайк Experia, електричний мотоцикл, Energica Experia, електромотоцикл Experia, електробайк Energica Experia
Experia — важкий туристичний електромотоцикл

Електробайк Energica Experia має запас ходу 256 км у змішаному циклі та 420 км — у міських умовах. Разом із тим він досить швидкий — здатний розігнатися до 100 км/год лише за 3,5 с.

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Італійська компанія Energica Motor Company презентувала свій новий електричний мотоцикл Experia. Наразі це "найдальнобійніший" електробайк у світі. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті компанії-виробника.

Електробайк Experia, електричний мотоцикл, Energica Experia, електромотоцикл Experia, електробайк Energica Experia Fullscreen
Оснащення включає три ящики для багажу сумарним об'ємом 112 л

Туристичний електромотоцикл Energica Experia має рекордний запас ходу 256 км у змішаному циклі та 420 км — за суто міської їзди. Жодна серійна модель на таке не здатна.

Такого результату досягли за рахунок встановлення великої літій-іонної батареї ємністю 22,5 кВт∙год. У швидкому режимі її можна зарядити на 80% за 40 хвилин.

Електробайк Experia, електричний мотоцикл, Energica Experia, електромотоцикл Experia, електробайк Energica Experia Fullscreen
Електробайк розганяється до 100 км/год лише за 3,5 с

Електромотор Experia розвиває 102 к. с. і 115 Н∙м. Із ним байк вагою 260 кг розганяється до 100 км/год лише за 3,5 секунди, а його максимальна швидкість обмежена 180 км/год.

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На вигляд нова Energica Experia нічим не відрізняється від традиційних туристичних мотоциклів із бензиновими моторами. У неї регульоване вітрове скло, а ззаду встановлені три великі ящики для багажу сумарним об'ємом 112 л.

Електробайк Experia, електричний мотоцикл, Energica Experia, електромотоцикл Experia, електробайк Energica Experia Fullscreen
Показ приладів виведено на дисплей

Оснащення включає цифровий дисплей і антипробуксовочну систему. Крім того, передбачено чотири різні режими їзди й три рівні роботи рекуперативного гальмування.

Energica Experia доступна для замовлення. Купити електробайк можна за ціною від 25 880 доларів.

Раніше Фокус розповідав про найдешевший у світі електромотоцикл. Він коштує лише 1500 доларів.