Італійці презентували електромотоцикл із рекордним запасом ходу (фото)

Електробайк Energica Experia має запас ходу 256 км у змішаному циклі та 420 км — у міських умовах. Разом із тим він досить швидкий — здатний розігнатися до 100 км/год лише за 3,5 с.

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Італійська компанія Energica Motor Company презентувала свій новий електричний мотоцикл Experia. Наразі це "найдальнобійніший" електробайк у світі. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті компанії-виробника.

[ + – ] Оснащення включає три ящики для багажу сумарним об'ємом 112 л

Туристичний електромотоцикл Energica Experia має рекордний запас ходу 256 км у змішаному циклі та 420 км — за суто міської їзди. Жодна серійна модель на таке не здатна.

Такого результату досягли за рахунок встановлення великої літій-іонної батареї ємністю 22,5 кВт∙год. У швидкому режимі її можна зарядити на 80% за 40 хвилин.

[ + – ] Електробайк розганяється до 100 км/год лише за 3,5 с

Електромотор Experia розвиває 102 к. с. і 115 Н∙м. Із ним байк вагою 260 кг розганяється до 100 км/год лише за 3,5 секунди, а його максимальна швидкість обмежена 180 км/год.

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На вигляд нова Energica Experia нічим не відрізняється від традиційних туристичних мотоциклів із бензиновими моторами. У неї регульоване вітрове скло, а ззаду встановлені три великі ящики для багажу сумарним об'ємом 112 л.

[ + – ] Показ приладів виведено на дисплей

Оснащення включає цифровий дисплей і антипробуксовочну систему. Крім того, передбачено чотири різні режими їзди й три рівні роботи рекуперативного гальмування.

Energica Experia доступна для замовлення. Купити електробайк можна за ціною від 25 880 доларів.

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