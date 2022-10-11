Новий Volkswagen Passat B9 уперше помітили на дорогах (фото)

Новий Volkswagen Passat B9 буде доступний виключно в кузові універсал. Усі версії моделі отримають гібридні установки.

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У Німеччині вперше зняли новий Volkswagen Passat. Дев'яте покоління популярної моделі D-класу зараз проходить випробування й дебютує наступного року. Про це повідомляє сайт Motor1.

[ + – ] Дизайн універсалу став елегантнішим Фото: Motor1.com

Із фото видно, що дизайн Volkswagen Passat B9 стане елегантнішим — із плавнішими лініями кузова. Передня частина Passat прикрита камуфляжем, що імітує радіаторні ґрати. Швидше за все, її оформлять на кшталт Volkswagen Golf 8.

Тести проходить лише універсал Volkswagen Passat 2023, адже седана в лінійці вже не буде. Нещодавно чотиридверну версію зняли з виробництва і на зміну їй готують електромобіль Volkswagen ID.Aero.

[ + – ] Усі версії моделі будуть гібридами Фото: Motor1.com

Новий Volkswagen Passat отримає допрацьовані бензинові та дизельні двигуни стандарту Євро-7, причому всі вони будуть доповнені гібридними установками. На фото потрапив плаг-ін гібрид — про це свідчить лючок, що прикриває гніздо для заряджання на лівому крилі.

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Також відомо, що виробництво Volkswagen Passat B9 перенесуть із Німеччини в Словаччину. Складання моделі налагодять на заводі в Братиславі, де вже випускають родинну Skoda Superb.

Раніше Фокус розповідав про старий Volkswagen Passat B5, який проїхав мільйон кілометрів без серйозних несправностей.

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