Новый Volkswagen Passat B9 впервые заметили на дорогах (фото)

Новый Volkswagen Passat B9 будет доступен исключительно в кузове универсал. Все версии модели получат гибридные установки.

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В Германии впервые сняли новый Volkswagen Passat. Девятое поколение популярной модели D-класса сейчас проходит испытания и дебютирует в следующем году. Об этом сообщает сайт Motor1.

[ + – ] Дизайн универсала стал элегантнее Фото: Motor1.com

По фото видно, что дизайн Volkswagen Passat B9 станет элегантнее – с более плавными линиями кузова. Передняя часть Passat прикрыта камуфляжем, имитирующим решетку радиатора. Скорее всего, ее оформят в духе Volkswagen Golf 8.

Тесты проходит только универсал Volkswagen Passat 2023, ведь седана в линейке уже не будет. Недавно четырехдверную версию сняли с производства и на смену ей готовят электромобиль Volkswagen ID.Aero.

[ + – ] Все версии модели будут гибридами Фото: Motor1.com

Новый Volkswagen Passat получит доработанные бензиновые и дизельные двигатели стандарта Евро-7, причем все они будут дополнены гибридными установками. На фото попал плаг-ин гибрид – об этом свидетельствует лючок, прикрывающий гнездо для подзарядки на левом крыле.

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Также известно, что производство Volkswagen Passat B9 перенесут из Германии в Словакию. Сборку модели наладят на заводе в Братиславе, где уже выпускают родственную Skoda Superb.

Ранее Фокус рассказывал про старый Volkswagen Passat B5, проехавший миллион километров без серьезных неисправностей.

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