Підвищення в класі й електрифікація: розкрито перші подробиці нового Fiat 500X (фото)

Кросовер Fiat 500X стане більшим і просторішим всередині, а також отримає нові опції. Уперше в лінійці моделі з'явиться електронна версія.

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Fiat розробляє друге покоління моделі 500X. Компактний кросовер мають представити у 2024 році. Про це стало відомо журналістам сайту Carscoops.

Нинішній кросовер Fiat 500X випускають з 2014 року, тобто він є однією з найстаріших моделей у лінійці італійської марки. Прототипи нової його генерації проходять тести, а тепер в інтернет потрапили рендери моделі.

[ + – ] Лінійку моделі поповнить електрична версія Фото: carscoops.com

Новий Fiat 500X серйозно зміниться. Кросовер підросте приблизно до 4,4 м завдовжки, тобто підніметься на клас вище. Дизайн збереже ретро-риси і буде витриманий у дусі електромобіля Fiat 500. Зокрема, залишаться характерні круглі фари.

У салоні з'явиться віртуальна приладова панель. Також очікується розширення переліку систем активної безпеки.

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Кросовер Fiat 500X побудують на платформі Stellantis БМР, як Citroen C4, новий Jeep Avenger та Opel Mokka. Він отримає бензинові турбомотори об'ємом 1,2 та 1,5 л, доповнені 48-вольтною гібридною установкою, а от дизельних версій більше не буде.

Натомість очікується електромобіль Fiat 500X. Швидше за все, такий кросовер отримає 156-сильний мотор і батарею на 54 кВтг від Peugeot e-308. Його запас ходу становитиме приблизно 400 км.

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