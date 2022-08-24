Новый кроссовер Chery Tiggo 8 рассекретили до премьеры (фото)

Кроссоверу Chery Tiggo 8 освежили дизайн и радикально изменили салон. Модель получит более мощный турбомотор и новую роботизированную коробку передач.

Опубликованы первые фото Chery Tiggo 8 2023. Недорогой китайский кроссовер стоимостью от $20 000 прошел фейслифтинг и будет представлен уже в ближайшее время. Об этом сообщает сайт Autohome.

Новый Chery Tiggo 8 внешне изменился незначительно. У него новые диодные фары, заменены решетка радиатора и передний бампер. Фонари стали крупнее растянуты на всю ширину кузова. В самой мощной версии установлены четыре выхлопных трубы.

[ + – ] Топовый вариант узнается по четырем выхлопным трубам Фото: autohome.com.cn

Салон Chery Tiggo 8 претерпел гораздо большие изменения. У кроссовера новый скошенный снизу руль, а дисплеи панели приборов и мультимедиа увеличили в размерах и объединили в один блок. Отдельный сенсорный экран предусмотрен для управления климат-контролем.

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Характеристики Chery Tiggo 8 2023 пока не рассекретили, но известно, что он сохранит двигатели предшественника. Топовый 2,0-литровый турбомотор очевидно получит прибавку в мощности и будет развивать 261 л. с.

[ + – ] На передней панели рядом расположены два дисплея Фото: autohome.com.cn

Также будут доступны турбочетверки объемом 1,5 л (147 л. с.) и 1,6 л (197 л. с.). Кроссовер Chery Tiggo 8 оснастят новой 6-ступенчатой КПП с двумя сцеплениями.

Ранее Фокус сообщал, что Chery готовят новый флагманский кроссовер Tiggo 9 – его заметили на тестах.

Также мы писали, что Chery Tiggo 7 прошел обновление и получил топовую 326-сильную версию.