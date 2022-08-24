Новий кросовер Chery Tiggo 8 розсекретили до прем'єри (фото)

Кросовер Chery Tiggo 8 освіжили дизайн і радикально змінили салон. Модель отримає потужніший турбомотор і нову роботизовану коробку передач.

Опубліковано перші фото Chery Tiggo 8 2023. Недорогий китайський кросовер вартістю від $20 000 пройшов фейсліфтинг і буде представлений вже найближчим часом. Про це повідомляє сайт Autohome.

Новий Chery Tiggo 8 зовні змінився трохи. У нього нові діодні фари, замінені решітка радіатора та передній бампер. Ліхтарі стали більш розтягнуті на всю ширину кузова. У найпотужнішій версії встановлено чотири вихлопні труби.

[ + – ] Топовий варіант дізнається з чотирьох вихлопних труб Фото: autohome.com.cn

Салон Chery Tiggo 8 зазнав значно більших змін. У кросовера нове скошене знизу кермо, а дисплеї панелі приладів і мультимедіа збільшили в розмірах та об'єднали в один блок. Окремий сенсорний екран призначений для керування клімат-контролем.

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Характеристики Chery Tiggo 8 2023 поки що не розсекретили, але відомо, що він збереже двигуни попередника. Топовий 2,0-літровий турбомотор очевидно отримає збільшення потужності й буде розвивати 261 к. с.

[ + – ] На передній панелі поруч розташовані два дисплеї Фото: autohome.com.cn

Також будуть доступні турбочетвірки об'ємом 1,5 л (147 к. с.) та 1,6 л (197 к. с.). Кросовер Chery Tiggo 8 оснастять новою 6-ступінчастою КПП з двома зчепленнями.

Раніше Фокус повідомляв, що Chery готують новий флагманський кросовер Tiggo 9 його помітили на тестах.

Також ми писали, що Chery Tiggo 7 пройшов оновлення та отримав топову 326-сильну версію.