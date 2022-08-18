Chery оновили популярний кросовер: у нього салон як у Mercedes і 326 сил (фото)

Кросовер Chery Tiggo 7 пройшов масштабне оновлення. У нього новий дизайн і повністю новий салон, а топова версія отримала потужну гібридну установку.

Опубліковано перші фото нового Chery Tiggo 7 2023 року. Добре відомий в Україні китайський кросовер пройшов серйозне оновлення і надійде у продаж з осені. Про це пише сайт Autohome.

[ + – ] Флагманським варіантом став 326-сильний гігід плаг-ін Фото: autohome.com.cn

Новий Chery Tiggo 7 впізнається, перш за все, за величезними решітками радіатора. Крім того, змінені світлодіодні фари та передній бампер. Привертають увагу колісні диски з поліпшеною аеродинамікою.

[ + – ] На передній панелі встановлені два великі дисплеї Фото: autohome.com.cn

Салон Chery Tiggo 7 зазнав більш радикальних змін та оформлений у дусі нового кросовера Omoda 5. Замінено передню панель, кермо та дверні карти, а дисплеї віртуальної панелі приладів і мультимедіа стали більшими й об'єднані в один блок, як у Mercedes-Benz. Крім того, встановлені спортивні сидіння з інтегрованими підголівниками.

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Китайський кросовер Chery Tiggo 7 збереже бензинові турбомотори об'ємом 1,5 л (147 к. с.) та 1,6 л (197 к. с.). Ці версії є передньопривідними.

[ + – ] Кросовер отримав нові передні сидіння Фото: autohome.com.cn

Початківцем у лінійці стане повнопривідний гібрид Chery Tiggo 7 Kungpeng e+, що заряджається. Він оснащений 1,5-літровою турбочетвіркою і парою електромоторів загальною потужністю 326 к. с. Кросовер зможе розганятись до 100 км/год приблизно за 5 с і проїжджати приблизно 100 км в електричному режимі.

Раніше Фокус розповідав про новий Chery Tiggo 9. Флагманський кросовер марки запропонують у версіях на п'ять, шість і сім місць.