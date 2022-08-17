Розкрито перші подробиці флагманського кросовера Chery Tiggo 9 (фото)

Chery Tiggo 9 – найбільший кросовер у лінійці китайського бренду. Модель запропонують у версіях з двома та трьома рядами сидінь і обладнуватимуть бензиновими турбомоторами.

Опубліковані перші фото Chery Tiggo 9. Найбільший і найдорожчий кросовер китайської марки мають представити восени. Про це повідомляє сайт Autohome.

[ + – ] Кросовер досягає 4,78 м у довжину Фото: autohome.com.cn

Новий Chery Tiggo 9 помітили під час тестів у Китаї. Кросовер не прикрили камуфляжем, як часто буває у таких випадках, що дало змогу розглянути його дизайн.

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Зовнішній вигляд Tiggo 9 виконаний у новому стилі, який дебютував на Chery Omoda 5. Автомобіль має величезну решітку радіатора і тоненькі світлодіодні фари, а дверні ручки виконані висувними.

[ + – ] Модель обладнуватимуть бензиновими турбомоторами Фото: autohome.com.cn

Кросовер Chery Tiggo 9 побудований на сучасній платформі Т2Х. Він досягає 4780 мм у довжину при колісній базі 2800 мм. Салон авто не показали, але відомо, що він буде просторим та запропонують версії на п'ять, шість і сім місць.

[ + – ] Запропонують версії на 5, 6 чи 7 місць Фото: autohome.com.cn

Китайський кросовер дебютує з бензиновими турбомоторами об'ємом 1,6 л (197 л. с.) та 2,0 л (261 л. с.). Пізніше може з'явитися 326-сильний плаг-ін гібрид Chery Tiggo 9 з силовою установкою від преміальної моделі Exeed AtlantiX. Всі версії отримають 7-ступінчасту КПП із двома зчепленнями, а привід може бути переднім або повним.

Раніше Фокус повідомляв, що Chery презентували оновлений молодіжний кросовер Tiggo 4 із освіженою зовнішністю та новим салоном.