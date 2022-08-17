Раскрыты первые подробности флагманского кроссовера Chery Tiggo 9 (фото)

Chery Tiggo 9 — самый крупный кроссовер в линейке китайского бренда. Модель предложат в версиях с двумя и тремя рядами сидениий и будут оснащать бензиновыми турбомоторами.

Опубликованы первые фото Chery Tiggo 9. Самый большой и самый дорогой кроссовер китайской марки должны представить осенью. Об этом сообщает сайт Autohome.

[ + – ] Кроссовер достигает 4,78 м в длину Фото: autohome.com.cn

Новый Chery Tiggo 9 заметили во время тестов в Китае. Кроссовер не прикрыли камуфляжем, как часто бывает в таких случаях, что дало возможность рассмотреть его дизайн.

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Внешний вид Tiggo 9 выполнен в новом стиле, дебютировавшем на Chery Omoda 5. У авто огромная решетка радиатора и тоненькие светодиодные фары, а дверные ручки выполнены выдвижными.

[ + – ] Модель будут оснащать бензиновыми турбомоторами Фото: autohome.com.cn

Кроссовер Chery Tiggo 9 построен на современной платформе Т2Х. Он достигает 4780 мм в длину при колесной базе в 2800 мм. Салон авто не показали, но известно, что он будет просторным и предложат версии на пять, шесть и семь мест.

[ + – ] Предложат версии на 5, 6 или 7 мест Фото: autohome.com.cn

Китайский кроссовер дебютирует с бензиновыми турбомоторами объемом 1,6 л (197 л. с.) и 2,0 л (261 л. с.). Позже может появиться и 326-сильный плаг-ин гибрид Chery Tiggo 9 с силовой установкой от премиальной модели Exeed AtlantiX. Все версии получат 7-ступенчатую КПП с двумя сцеплениями, а привод может быть передним или полным.

Ранее Фокус сообщал, что Chery презентовали обновленный молодежный кроссовер Tiggo 4 с освеженной внешностью и новым салоном.