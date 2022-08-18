Chery обновили популярный кроссовер: у него салон как у Mercedes и 326 сил (фото)

Кроссовер Chery Tiggo 7 прошел масштабное обновление. У него свежий дизайн и полностью новый салон, а топовая версия получила мощную гибридную установку.

Опубликованы первые фото нового Chery Tiggo 7 2023. Хорошо известный в Украине китайский кроссовер прошел серьезное обновление и поступит в продажу с осени. Об этом пишет сайт Autohome.

[ + – ] Флагманским вариантом стал 326-сильный плаг-ин гибрид Фото: autohome.com.cn

Новый Chery Tiggo 7 узнается, прежде всего, по огромной решетке радиатора. Кроме того, изменены светодиодные фары и передний бампер. Обращают на себя внимание колесные диски с улучшенной аэродинамикой.

[ + – ] На передней панели установлены два больших дисплея Фото: autohome.com.cn

Салон Chery Tiggo 7 претерпел более радикальные изменения и оформлен в духе нового кроссовера Omoda 5. Заменены передняя панель, руль и дверные карты, а дисплеи виртуальной панели приборов и мультимедиа стали крупнее и объединены в один блок, как в Mercedes-Benz. К тому же, установлены спортивные сиденья с интегрированными подголовниками.

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Китайский кроссовер Chery Tiggo 7 сохранит бензиновые турбомоторы объемом 1,5 л (147 л. с.) и 1,6 л (197 л. с.). Эти версии являются переднеприводными.

[ + – ] Кроссовер получил новые передние сиденья Фото: autohome.com.cn

Новичком в линейке станет полноприводной подзаряжаемый гибрид Chery Tiggo 7 Kungpeng e+. Он оснащен 1,5-литровой турбочетверкой и парой электромоторов общей мощностью 326 л. с. Кроссовер сможет разгоняться до 100 км/ч примерно за 5 с и проезжать около 100 км в электрическом режиме.

Ранее Фокус рассказывал про новый Chery Tiggo 9. Флагманский кроссовер марки предложат в версиях на пять, шесть и семь мест.