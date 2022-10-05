Раскрыты первые подробности самого дорогого кроссовера от Chery (фото)

Exeed Yaoguang — новый флагман в линейке премиум-бренда концерна Chery. Кроссовер дебютирует в бензиновой версии, а позже появится мощный подзаряжаемый гибрид.

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Опубликованы первые фото Exeed Yaoguang. Среднеразмерный кроссовер от премиального подразделения Chery поступит в продажу на родине с середины ноября. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Exeed Yaoguang пришел на смену модели TXL и стал флагманом бренда. Это серийная версия концепт-кара AtlantiX, презентованного в начале нынешнего года.

[ + – ] Кроссовер со старта предложат в бензиновой версии, а позже добавят гибрид Фото: CarNewsChina

Кроссовер Exeed Yaoguang сохраняет стремительный силуэт прототипа и тоненькие светодиодные фары. Вместе с тем, у него появилась широкая решетка радиатора с оригинальным узором. Стандартными являются 19-дюймовые колеса.

Размеры Exeed Yaoguang 2023:

Длина – 4781 мм

Ширина – 1920 мм

Высота – 1671 мм

Колесная база – 2815 мм

[ + – ] На передней панели установлены два дисплея Фото: CarNewsChina

В салоне на передней панели установили два 12,3-дюймовых дисплея. Сиденья разделены высокой центральной консолью. Базовое оснащение включает двухзонный климат-контроль, камеру заднего вида, панорамную крышу, электроприводы кресел и двери багажника.

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Китайский кроссовер со старта предложат с 2,0-литровым 261-сильным бензиновым турбомотором и 8-ступенчатой автоматической КПП. Позже появится 326-сильный плаг-ин гибрид. Все Exeed Yaoguang будут полноприводными и получат адаптивные амортизаторы.

[ + – ] Сиденья разделены высокой консолью Фото: CarNewsChina

Новый Exeed Yaoguang будет стоить примерно от $35 000, то есть станет самым дорогим кроссовером от Chery. Модель может появиться и на европейском рынке, ведь там вскоре должны стартовать продажи Exeed.

Ранее Фокус сообщал, что Geely и Volvo презентовали большой семейный кроссовер с расходом менее 1 л/100 км.