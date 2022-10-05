Розкрито перші подробиці найдорожчого кросовера від Chery (фото)
Exeed Yaoguang – новий флагман у лінійці преміум-бренду концерну Chery. Кросовер дебютує в бензиновій версії, а пізніше з'явиться потужний плаг-ін гібрид.
Опубліковано перші фото Exeed Yaoguang. Середньорозмірний кросовер від преміального підрозділу Chery надійде у продаж на батьківщині із середини листопада. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Exeed Yaoguang прийшов на зміну моделі TXL та став флагманом бренду. Це серійна версія концепт-кара AtlantiX, презентованого на початку цього року.
Кросовер Exeed Yaoguang зберігає стрімкий силует прототипу та тоненькі світлодіодні фари. Разом з тим, у нього з'явилися широкі грати радіатора з оригінальним візерунком. Стандартними є 19-дюймові колеса.
Розміри Exeed Yaoguang 2023:
- Довжина – 4781 мм
- Ширина – 1920 мм
- Висота – 1671 мм
- Колісна база – 2815 мм
У салоні на передній панелі встановили два 12,3-дюймові дисплеї. Сидіння розділені високою центральною консоллю. Базове оснащення включає двозонний клімат-контроль, камеру заднього виду, панорамний дах, електроприводи крісел та двері багажника.Важливо
Китайський кросовер зі старту запропонують із 2,0-літровим 261-сильним бензиновим турбомотором та 8-ступінчастою автоматичною КПП. Пізніше з'явиться 326-сильний гігід плаг-ін. Всі Exeed Yaoguang будуть повнопривідними та отримають адаптивні амортизатори.
Новий Exeed Yaoguang буде коштувати приблизно від $35 000, тобто стане найдорожчим кросовером Chery. Модель може з'явитися і на європейському ринку, адже там незабаром має стартувати продаж Exeed.
Раніше Фокус повідомляв, що Geely та Volvo презентували великий сімейний кросовер із витратою менше 1 л/100 км.