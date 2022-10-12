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Сім місць і дуже багате оснащення: Chery показали сімейний кросовер за $12 500 (фото)

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Фото: CarNewsChina | Новий Jetour X70 Plus можна впізнати за зміненою передньою частиною

У нового Jetour X70 Plus змінено дизайн і салон, а лінійку двигунів поповнили потужні турбомотори. Вже в базовій версії кросовер оснащений панорамним дахом, камерами кругового огляду й електроприводом дверей багажника.

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В інтернет потрапили перші фото нового Jetour X70 Plus. Бюджетний китайський кросовер від молодіжного підрозділу Chery незабаром надійде в продаж на батьківщині за ціною від 89 900 до 131 800 юанів ($12 500 — 18 500). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

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Ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова
Фото: CarNewsChina

Семимісний китайський кросовер має шанси з'явитися в Україні, адже попередній Jetour X70 2019 продавався на нашому ринку. Нова модель відрізняється від попередника виразнішим дизайном передньої частини з широкою радіаторною решіткою та розкосими діодними фарами. Ліхтарі тепер розтягнуті на всю ширину даху.

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У салоні встановлена повністю нова передня панель
Фото: CarNewsChina

Салон Jetour X70 Plus кардинально переробили. У кросовера повністю нова передня панель із двома дисплеями, згрупованими в один блок. Перемикачі клімату стали сенсорними.

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Комплектація Jetour X70 2022 залишається багатою — безключовий доступ, панорамний дах, камери кругового огляду, акустика Sony, електропривод дверей багажника значаться вже в базовій версії. Також передбачені адаптивний круїз-контроль, системи контролю розмітки, "сліпих" зон і втоми водія.

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Всі Jetour X70 отримали панорамний дах та камери кругового огляду
Фото: CarNewsChina

Базовий 1,5-літровий турбомотор отримав збільшення в потужності й тепер розвиває 156 к. с. Також стали доступні турбочетвірки об'ємом 1,6 л (197 к. с.) і 2,0 л (254 к. с.) від Chery Tiggo 8. Китайський кросовер доступний із 5-ступінчастою механічною та 8-ступінчастою автоматичною КПП.

Раніше Фокус розповідав про флагманський кросовер від Chery. Його планують продавати в Європі.