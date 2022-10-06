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Украинцы превратили старый Chevrolet Corvette во впечатляющий суперкар (фото)

Chevrolet Corvette, тюнинг Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette C6, Chevrolet Corvette 2008
Фото: с сайта ТопЖыр | У Chevrolet Corvette полностью новая передняя часть

Украинские тюнеры кардинально изменили дизайн Chevrolet Corvette. У кабриолета полностью новая передняя часть и карбоновый обвес.

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В центре Киева заметили яркий и необычный кабриолет. Если приглядеться, то в нем можно узнать старый Chevrolet Corvette C6 2008 года, который изменили до неузнаваемости. Об этом пишет сайт ТопЖыр.

Chevrolet Corvette, тюнинг Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette C6, Chevrolet Corvette 2008 Fullscreen
Колесные арки авто расширены
Фото: с сайта ТопЖыр

Выяснилось, что тюнинг Chevrolet Corvette C6 выполнен в Украине. Сложный проект воплотили в жизнь в ателье Proteros несколько лет назад, а недавно автомобиль доработали специалисты G-Tuning.

Chevrolet Corvette, тюнинг Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette C6, Chevrolet Corvette 2008 Fullscreen
Сзади появилось антикрыло
Фото: с сайта ТопЖыр
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Дизайн Chevrolet Corvette полностью изменен – у авто новая передняя часть с огромной решеткой радиатора и каплевидными фарами. Боковины дополнили воздухозаборниками и установили особые колесные диски. Также появились обвес и заднее антикрыло, а крылья кабриолета расширены. Часть кузовных деталей выполнили из карбона.

Chevrolet Corvette, тюнинг Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette C6, Chevrolet Corvette 2008 Fullscreen
Chevrolet Corvette получил нестандартные колесные диски
Фото: с сайта ТопЖыр

За основу взяли базовый Chevrolet Corvette шестого поколения, оснащенный 6,2-литровым V8 с системой отключения цилиндров. На данный момент неизвестно, дорабатывали ли двигатель. В стандартном исполнении он развивает 430 л. с. и позволяет разгоняться до 100 км/ч за 4,1 с и развивать 300 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что украинец выставил на продажу единственный в мире Mercedes Sbarro с причудливым тюнингом. Авто оценено в 250 000 евро.