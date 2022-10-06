Украинцы превратили старый Chevrolet Corvette во впечатляющий суперкар (фото)

Украинские тюнеры кардинально изменили дизайн Chevrolet Corvette. У кабриолета полностью новая передняя часть и карбоновый обвес.

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В центре Киева заметили яркий и необычный кабриолет. Если приглядеться, то в нем можно узнать старый Chevrolet Corvette C6 2008 года, который изменили до неузнаваемости. Об этом пишет сайт ТопЖыр.

[ + – ] Колесные арки авто расширены Фото: с сайта ТопЖыр

Выяснилось, что тюнинг Chevrolet Corvette C6 выполнен в Украине. Сложный проект воплотили в жизнь в ателье Proteros несколько лет назад, а недавно автомобиль доработали специалисты G-Tuning.

[ + – ] Сзади появилось антикрыло Фото: с сайта ТопЖыр

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Дизайн Chevrolet Corvette полностью изменен – у авто новая передняя часть с огромной решеткой радиатора и каплевидными фарами. Боковины дополнили воздухозаборниками и установили особые колесные диски. Также появились обвес и заднее антикрыло, а крылья кабриолета расширены. Часть кузовных деталей выполнили из карбона.

[ + – ] Chevrolet Corvette получил нестандартные колесные диски Фото: с сайта ТопЖыр

За основу взяли базовый Chevrolet Corvette шестого поколения, оснащенный 6,2-литровым V8 с системой отключения цилиндров. На данный момент неизвестно, дорабатывали ли двигатель. В стандартном исполнении он развивает 430 л. с. и позволяет разгоняться до 100 км/ч за 4,1 с и развивать 300 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что украинец выставил на продажу единственный в мире Mercedes Sbarro с причудливым тюнингом. Авто оценено в 250 000 евро.