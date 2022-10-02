Украинец выставил на продажу единственный в своем роде Mercedes за 250 000 евро (фото)

Уникальный Mercedes Sbarro SL Roadster построен в 2004 году по индивидуальному заказу. Кабриолет отличается очень авангардным дизайном и оснащен мощным 6,0-литровым V12.

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В Швейцарии за 250 000 евро продается невероятный кабриолет Mercedes Sbarro SL Roadster. Автомобиль существует в одном-единственном экземпляре и у него украинская регистрация. Объявление опубликовано на сайте Ricardo.

[ + – ] Кабриолет существует в единственном экземпляре

Тюнинг-ателье Sbarro славится своими неординарными и очень смелыми проектами. Конкретно этот автомобиль построен в 2004 году по индивидуальному заказу на базе Mercedes-Benz SL600 1992 года.

[ + – ] Автомобиль оснащен 394-сильным V12

Дизайн Mercedes кардинально переделали – узнать авто-донор практически невозможно, ведь большинство кузовных панелей новые. У авто причудливые формы кузова, капот с оригинальными круглыми воздухозборниками и огромное антикрыло.

[ + – ] В отделке салона использованы кожа и алькантара

Изначально Mercedes Sbarro SL Roadster был синим, но владелец перекрасил его в розовый цвет. Примечательно, что у украинца есть еще и суперкар Ferrari 360 Spider Sbarro и он также розовый. У обоих авто — индивидуальные номера. Очевидно редкую машину удалось каким-то образом вывезти из Украины во время войны.

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В салоне также обращают на себя розовые вставки. В отделке использованы кожа и алькантара, а спортивные ковшеобразные кресла получили электропривод.

[ + – ] Сзади установлено огромное антикрыло

Тюнинг Mercedes SL600 не затронул силовой агрегат. Кабриолет оснащен 6,0-литровым V12 мощностью 394 л. с. и 4-ступенчатой автоматической КПП. Заявленный пробег авто составляет 142 806 км.

Ранее Фокус рассказывал про тюнинг Mercedes 600 в кузове седан. Автомобиль выглядит не так ярко, как Sbarro SL Roadster, но зато стал гораздо мощнее.