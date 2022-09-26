Новая жизнь легенды 90-х: культовый Mercedes 600 получил впечатляющий тюнинг (видео)

Старый 30-летний Mercedes-Benz 600 SEL осовременнили и сделали еще роскошнее. Мощность его V12 выросла до 615 л. с., и теперь двухтонный седан демонстрирует динамику на уровне спортивных авто.

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Немецкое ателье RENNTech взялось за тюнинг Mercedes-Benz 600 SEL 1992 года. Знаменитому представительскому седану 90-х дали вторую жизнь и превратили его в настоящий спорткар. Об этом пишет сайт Carscoops.

[ + – ] Сзади появился небольшой спойлер Фото: carscoops.com

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С виду RENNTech S76R – это обычный Mercedes 600 W140. Доработанный седан выдают разве что скромный аэродинамический обвес, миниатюрный задний спойлер и 19-дюймовые диски с шинами Michelin Pilot Sport размером 235/45 R19 спереди и 285/35 R19 сзади.

[ + – ] В отделке салона использованы кожа, алькантара и карбон Фото: carscoops.com

Салон Mercedes S-Class W140 перетянули более дорогой кожей и алькантарой, а также добавили карбоновые вставки. Сзади установили два отдельных кресла. Кроме того, появилась современная аудиосистема с возможностью подключения iPhone.

[ + – ] Объем двигателя увеличили до 7,6 л, а мощность достигла 615 л. с. Фото: carscoops.com

Главная особенность RENNTech S76R прячется под капотом. Классический V12 расточили с 6,0 до 7,6 л и подняли его мощность с 408 до 615 л. с. К тому же, установлены новый 5-ступенчатый автомат и самоблокирующийся дифференциал.

Немаленький седан массой 2177 кг разгоняется до 100 км/ч мнее, чем за 5 с, а его максимальная скорость остается ограниченной на 250 км/ч. За сочный звук отвечает новая выхлопная система. Замедляют авто современные тормоза от AMG.

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