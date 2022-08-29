Немцы презентовали самый дорогой и роскошный минивэн в мире (фото)

Новый Mansory MV600 Noble — роскошная версия минивэна Mercedes-Benz V-Class. Его салон отделан кожей и карбоном, а для пассажиров установили кресла с вентиляцией и массажем.

Знаменитое немецкое тюнинг-ателье Mansory открыло для себя новое направление деятельности – доработку минивэнов. Первенец Mansory MV600 Noble дебютировал на автосалоне в китйском Чэнду. Об этом сообщает сайт Autohome.

[ + – ] Минивэн Mansory узнается по хромированной решетке радиатора и карбоновому капоту Фото: autohome.com.cn

В основе Mansory MV600 Noble лежит хорошо знакомый Mercedes-Benz V-Class. В ходе доработки его цена возросла в несколько раз – до 230-260 тысяч долларов, в зависимости от комплектации. Это самый дорогой и роскошный минивэн в мире.

[ + – ] На крыше появился спойлер Фото: autohome.com.cn

Новый Mansory MV600 Noble узнается по огромной хромированной решетке радиатора, а также карбоновым обвесу и капоту. На крыше появился спойлер, а из заднего бампера выглядывают две выхлопных трубы. Стандартными являются 19-дюймовые диски.

[ + – ] Салон отделали кожей, деревом и карбоном Фото: autohome.com.cn

Салон Mercedes-Benz V-Class отделан кожей, деревом и карбоном. На втором ряду появились широкие кресла с электроприводом, вентиляцией и массажем.

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Тюнинг Mercedes-Benz V-Class не включает доработку двигателя, как это часто заведено у Mansory. Минивэн оснащен 2,0-литровым бензиновым турбомотором на 211 л. с. и 9-ступенчатой автоматической КПП. За комфорт езды отвечает пневмоподвеска.

[ + – ] Задние сиденья получили электропривод, вентиляцию и массаж Фото: autohome.com.cn

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