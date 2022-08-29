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Авто

Немцы презентовали самый дорогой и роскошный минивэн в мире (фото)

Mercedes V-Class Mansory, Mercedes V-Class, Тюнинг Mercedes-Benz V-Class, Mercedes-Benz V-Class, Mansory MV600 Noble
Фото: autohome.com.cn | Минивэн стоит 230-260 тысяч долларов

Новый Mansory MV600 Noble — роскошная версия минивэна Mercedes-Benz V-Class. Его салон отделан кожей и карбоном, а для пассажиров установили кресла с вентиляцией и массажем.

Знаменитое немецкое тюнинг-ателье Mansory открыло для себя новое направление деятельности – доработку минивэнов. Первенец Mansory MV600 Noble дебютировал на автосалоне в китйском Чэнду. Об этом сообщает сайт Autohome.

Mercedes V-Class Mansory, Mercedes V-Class, Тюнинг Mercedes-Benz V-Class, Mercedes-Benz V-Class, Mansory MV600 Noble
Минивэн Mansory узнается по хромированной решетке радиатора и карбоновому капоту
Фото: autohome.com.cn

В основе Mansory MV600 Noble лежит хорошо знакомый Mercedes-Benz V-Class. В ходе доработки его цена возросла в несколько раз – до 230-260 тысяч долларов, в зависимости от комплектации. Это самый дорогой и роскошный минивэн в мире.

Mercedes V-Class Mansory, Mercedes V-Class, Тюнинг Mercedes-Benz V-Class, Mercedes-Benz V-Class, Mansory MV600 Noble
На крыше появился спойлер
Фото: autohome.com.cn

Новый Mansory MV600 Noble узнается по огромной хромированной решетке радиатора, а также карбоновым обвесу и капоту. На крыше появился спойлер, а из заднего бампера выглядывают две выхлопных трубы. Стандартными являются 19-дюймовые диски.

Mercedes V-Class Mansory, Mercedes V-Class, Тюнинг Mercedes-Benz V-Class, Mercedes-Benz V-Class, Mansory MV600 Noble
Салон отделали кожей, деревом и карбоном
Фото: autohome.com.cn

Салон Mercedes-Benz V-Class отделан кожей, деревом и карбоном. На втором ряду появились широкие кресла с электроприводом, вентиляцией и массажем.

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Тюнинг Mercedes-Benz V-Class не включает доработку двигателя, как это часто заведено у Mansory. Минивэн оснащен 2,0-литровым бензиновым турбомотором на 211 л. с. и 9-ступенчатой автоматической КПП. За комфорт езды отвечает пневмоподвеска.

Mercedes V-Class Mansory, Mercedes V-Class, Тюнинг Mercedes-Benz V-Class, Mercedes-Benz V-Class, Mansory MV600 Noble
Задние сиденья получили электропривод, вентиляцию и массаж
Фото: autohome.com.cn

Ранее Фокус рассказывал про новый Mercedes G-Class от Mansory. У Гелендвагена экстравагантный дизайн и мощный 850-сильный двигатель.

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