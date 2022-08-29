Німці презентували найдорожчий і найрозкішніший мінівен у світі (фото)

Новий Mansory MV600 Noble — розкішна версія мінівена Mercedes-Benz V-Class. Його салон оздоблений шкірою та карбоном, а для пасажирів встановили крісла з вентиляцією та масажем.

Знамените німецьке тюнінг-ательє Mansory відкрило для себе новий напрямок діяльності — доопрацювання мінівенів. Первенець Mansory MV600 Noble дебютував на автосалоні в китайському Ченду. Про це повідомляє сайт Autohome.

[ + – ] Мінівен Mansory можна впізнати за хромованою решіткою радіатора та карбонованим капотом Фото: autohome.com.cn

В основі Mansory MV600 Noble лежить добре знайомий Mercedes-Benz V-Class. Після доопрацювання його ціна зросла в кілька разів — до 230-260 тисяч доларів, залежно від комплектації. Це найдорожчий і найрозкішніший мінівен у світі.

[ + – ] На даху з'явився спойлер Фото: autohome.com.cn

Новий Mansory MV600 Noble можна впізнати за величезними хромованою решіткою радіатора, а також карбоновим обвісом і капотом. На даху з'явився спойлер, а із заднього бампера виглядають дві вихлопні труби. Стандартними є 19-дюймові диски.

[ + – ] Салон обробили шкірою, деревом та карбоном Фото: autohome.com.cn

Салон Mercedes-Benz V-Class оздоблений шкірою, деревом та карбоном. На другому ряду з'явилися широкі крісла з електроприводом, вентиляцією та масажем.

Важливо

Сім місць та повний привід: Toyota представила недороге сімейне авто за $14 000 (фото)

Тюнінг Mercedes-Benz V-Class не включає доопрацювання двигуна, як це часто заведено у Mansory. Мінівен оснащений 2,0-літровим бензиновим турбомотором на 211 к. с. та 9-ступінчастою автоматичною КПП. За комфорт їзди відповідає пневмопідвіска.

[ + – ] Задні сидіння отримали електропривод, вентиляцію та масаж Фото: autohome.com.cn

Раніше Фокус розповідав про новий Mercedes G-Class від Mansory. Гелендваген має екстравагантний дизайн і потужний 850-сильний двигун.

Також ми писали, що Geely та Volvo готують розкішний електричний мінівен із запасом ходу у 700 км.