Нове життя легенди 90-х: культовий Mercedes 600 отримав разючий тюнінг (відео)

Старий 30-річний Mercedes-Benz 600 SEL осучаснили та зробили ще більш розкішним. Потужність його V12 зросла до 615 к. с., і тепер двотонний седан демонструє динаміку на рівні спортивних авто.

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Німецьке ательє RENNTech взялося за тюнінг Mercedes-Benz 600 SEL 1992 року. Знаменитому представницькому седану 90-х дали друге життя і перетворили його на справжній спорткар. Про це пише сайт Carscoops.

[ + – ] Позаду з'явився невеликий спойлер Фото: carscoops.com

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На вигляд RENNTech S76R — це звичайний Mercedes 600 W140. Дороблений седан видають хіба що скромне аеродинамічне обважування, мініатюрний задній спойлер і 19-дюймові диски із шинами Michelin Pilot Sport розміром 235/45 R19 спереду і 285/35 R19 ззаду.

[ + – ] В обробці салону використані шкіра, алькантара та карбон Фото: carscoops.com

Салон Mercedes S-Class W140 перетягли дорожчою шкірою та алькантарою, а також додали карбонові вставки. Позаду встановили два окремі крісла. Крім того, з'явилася сучасна аудіосистема з можливістю підключення iPhone.

[ + – ] Об'єм двигуна збільшили до 7,6 л, а потужність досягла 615 к. с. Фото: carscoops.com

Головна особливість RENNTech S76R ховається під капотом. Класичний V12 розточили із 6,0 до 7,6 л та підняли його потужність з 408 до 615 к. с. До того ж, встановлені новий 5-ступінчастий автомат і диференціал, що самоблокується.

Великий седан масою 2 177 кг розганяється до 100 км/год менше, ніж за 5 с, а його максимальна швидкість залишається обмеженою на 250 км/год. За соковитий звук відповідає нова вихлопна система. Уповільнюють авто сучасні гальма від AMG.

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