Українець виставив на продаж єдиний у своєму роді Mercedes за 250 000 євро (фото)
Унікальний Mercedes Sbarro SL Roadster побудований у 2004 році на індивідуальне замовлення. Кабріолет відрізняється дуже авангардним дизайном та оснащений потужним 6,0-літровим V12.
У Швейцарії за 250 тисяч євро продається неймовірний кабріолет Mercedes Sbarro SL Roadster. Автомобіль існує в одному-єдиному екземплярі і має українську реєстрацію. Оголошення розміщено на сайті Ricardo.
Тюнінг-ательє Sbarro славиться своїми неординарними та дуже сміливими проєктами. Саме цей автомобіль побудований у 2004 році на замовлення на базі Mercedes-Benz SL600 1992 року.
Дизайн Mercedes кардинально переробили — впізнати автодонора практично неможливо, адже більшість кузовних панелей нові. В авто химерні форми кузова, капот з оригінальними круглими повітрозбірниками та величезне антикрило.
Спочатку Mercedes Sbarro SL Roadster був синім, але власник перефарбував його у рожевий колір. Примітно, що українець має ще й суперкар Ferrari 360 Spider Sbarro і він також рожевий. Обидва авто мають індивідуальні номери. Очевидно, рідкісну машину вдалося якимось чином вивезти з України під час війни.Важливо
У салоні також привертають на себе рожеві вставки. В обробці використані шкіра та алькантара, а спортивні ківшеподібні крісла отримали електропривод.
Тюнінг Mercedes SL600 не торкнувся силового агрегату. Кабріолет оснащений 6,0-літровим V12 потужністю 394 к. с. та 4-ступінчастою автоматичною КПП. Заявлений пробіг авто складає 142 806 км.
Раніше Фокус розповідав про тюнінг Mercedes 600 у кузові седан. Автомобіль виглядає не так яскраво, як Sbarro SL Roadster, зате став набагато потужнішим.