Українець виставив на продаж єдиний у своєму роді Mercedes за 250 000 євро (фото)

Унікальний Mercedes Sbarro SL Roadster побудований у 2004 році на індивідуальне замовлення. Кабріолет відрізняється дуже авангардним дизайном та оснащений потужним 6,0-літровим V12.

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У Швейцарії за 250 тисяч євро продається неймовірний кабріолет Mercedes Sbarro SL Roadster. Автомобіль існує в одному-єдиному екземплярі і має українську реєстрацію. Оголошення розміщено на сайті Ricardo.

[ + – ] Кабріолет існує в єдиному екземплярі

Тюнінг-ательє Sbarro славиться своїми неординарними та дуже сміливими проєктами. Саме цей автомобіль побудований у 2004 році на замовлення на базі Mercedes-Benz SL600 1992 року.

[ + – ] Автомобіль оснащений 394-сильним V12

Дизайн Mercedes кардинально переробили — впізнати автодонора практично неможливо, адже більшість кузовних панелей нові. В авто химерні форми кузова, капот з оригінальними круглими повітрозбірниками та величезне антикрило.

[ + – ] В обробці салону використано шкіру та алькантару

Спочатку Mercedes Sbarro SL Roadster був синім, але власник перефарбував його у рожевий колір. Примітно, що українець має ще й суперкар Ferrari 360 Spider Sbarro і він також рожевий. Обидва авто мають індивідуальні номери. Очевидно, рідкісну машину вдалося якимось чином вивезти з України під час війни.

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У салоні також привертають на себе рожеві вставки. В обробці використані шкіра та алькантара, а спортивні ківшеподібні крісла отримали електропривод.

[ + – ] Ззаду встановлено величезне антикрило

Тюнінг Mercedes SL600 не торкнувся силового агрегату. Кабріолет оснащений 6,0-літровим V12 потужністю 394 к. с. та 4-ступінчастою автоматичною КПП. Заявлений пробіг авто складає 142 806 км.

Раніше Фокус розповідав про тюнінг Mercedes 600 у кузові седан. Автомобіль виглядає не так яскраво, як Sbarro SL Roadster, зате став набагато потужнішим.