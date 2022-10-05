Geely возвращаются в Украину: какие модели будут представлены

Война не заставила Geely отменить планы по возвращению в Украину в 2022 году. Первым на рынок выведут небольшой кроссовер Geely Atlas Pro.

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Несмотря на войну, на украинский рынок выходят новые модели авто, и даже бренды. В частности, о возобновлении продаж в нашей стране после нескольких лет отсутствия заявили в Geely. Об этом сообщает корпорация "УкрАвто", представляющая китайскую марку.

[ + – ] Первым на рынок выйдет кроссовер Geely Atlas Pro Фото: Geely

Концерн Geely анонсировал возвращение в Украину еще конце 2021 года, а продажи должны были начаться в первой половине нынешнего года. Начало полномасштабной войны заставило отложить эти планы, но не отменило их.

Уже сформирована сеть дилерских центров Geely в Украине и заработал официальный сайт марки. Ранее сообщалось, что бренд сделает упор на кроссоверы, которые пользуются повышенным спросом в нашей стране.

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На данный момент известно, что первым на украинском рынке появится новый Geely Atlas Pro. Небольшой 4,5-метровый кроссовер создан при участии специалистов Volvo.

[ + – ] Geely Atlas Pro уже в базовой версии богато оснащен Фото: Geely

Модель будет предложена в нескольких версиях с передним и полным приводом. Базовая комплектация Geely Atlas Pro включает диодные фары, кожаный салон, камеру заднего вида, круиз-контроль, двухзонный климат-контроль и подогрев всех сидений.

Китайский кроссовер оснащен 1,5-литровым 177-сильным турбомотором от Volvo XC40. Он разгоняется до 100 км/ч за 10,5 с и расходует в среднем 7,4 л/100 км.

Ранее Фокус сообщал, что Geely и Volvo совместно разработали большой семейный кроссовер с расходом менее 1 л на 100 км.