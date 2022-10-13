Chevrolet презентували яскравий і недорогий кросовер для молоді за $21 500 (відео)

Chevrolet Trax другого покоління відчутно підріс у розмірах і став набагато виразнішим на вигляд. Кросовер багатше оснащений і отримав новий 139-сильний турбомотор.

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У США офіційно презентували новий Chevrolet Trax. Друге покоління недорогого молодіжного кросовера надійде в продаж із весни за ціною від 21 495 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт концерну General Motors.

[ + – ] Кросовер підріс відразу на 28 см завдовжки Фото: General Motors

Chevrolet Trax 2023 є глобальною версією моделі Seeker, представленої влітку в Китаї. Два авто схожі дизайном — у них стрімкий силует із похилим купеподібним дахом і великим кутом нахилу задніх стійок. Широкі радіаторні ґрати поєднуються з тоненькими фарами, а крила серйозно розширені.

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Кросовер Chevrolet побудований на новій платформі та суттєво підріс у розмірах. Він відразу на 28 см довший за модель першого покоління, тому підвищився в класі.

[ + – ] Задні стійки нахилені на великий кут Фото: General Motors

Розміри Chevrolet Trax 2023:

Довжина — 4537 мм

Ширина — 1823 мм

Висота — 1564 мм

Колісна база — 2700 мм

[ + – ] Дисплей мультимедіа повернутий до водія Фото: General Motors

У салоні з'явилися віртуальна панель приладів і великий 11-дюймовий тачскрин, повернутий до водія. У версії RS кермо скошене знизу, а обробка розведена яскраво-червоними швами. Завдяки збільшеним розмірам на другому ряду стало на 76 мм більше місця для ніг.

[ + – ] Кросовер став просторішим усередині Фото: General Motors

Усі Chevrolet Trax 2023 оснащені круїз-контролем, системами автоматичного гальмування та контролю смуги руху. У дорожчих варіантах з'явилися дистанційний запуск двигуна, панорамний дах і бездротова зарядка для смартфонів.

[ + – ] Chevrolet Trax дебютував з 1,2-літровим 139-сильним турбомотором

Кросовер Chevrolet Trax дебютував із новим 1,2-літровим турбомотором на 139 к. с. і 6-ступінчастою автоматичною КПП. Він може розігнатися до 100 км/год за 8,6 с. Пізніше лінійку може поповнити 1,5-літровий 184-сильний двигун, адже ним оснащують побратима Seeker.

Раніше Фокус повідомляв, що General Motors допомогли створити перший електрокросовер Honda.

Також ми писали, що Chery представили семимісцевий кросовер із багатою комплектацією за $12 500.