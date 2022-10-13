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Chevrolet презентували яскравий і недорогий кросовер для молоді за $21 500 (відео)

Новий Chevrolet Trax, Chevrolet Trax, Chevrolet Trax 2023, кросовер Chevrolet
Фото: General Motors | Дизайн Chevrolet Trax став цікавішим і виразнішим

Chevrolet Trax другого покоління відчутно підріс у розмірах і став набагато виразнішим на вигляд. Кросовер багатше оснащений і отримав новий 139-сильний турбомотор.

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У США офіційно презентували новий Chevrolet Trax. Друге покоління недорогого молодіжного кросовера надійде в продаж із весни за ціною від 21 495 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт концерну General Motors.

Новий Chevrolet Trax, Chevrolet Trax, Chevrolet Trax 2023, кросовер Chevrolet Fullscreen
Кросовер підріс відразу на 28 см завдовжки
Фото: General Motors

Chevrolet Trax 2023 є глобальною версією моделі Seeker, представленої влітку в Китаї. Два авто схожі дизайном — у них стрімкий силует із похилим купеподібним дахом і великим кутом нахилу задніх стійок. Широкі радіаторні ґрати поєднуються з тоненькими фарами, а крила серйозно розширені.

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Кросовер Chevrolet побудований на новій платформі та суттєво підріс у розмірах. Він відразу на 28 см довший за модель першого покоління, тому підвищився в класі.

Новий Chevrolet Trax, Chevrolet Trax, Chevrolet Trax 2023, кросовер Chevrolet Fullscreen
Задні стійки нахилені на великий кут
Фото: General Motors

Розміри Chevrolet Trax 2023:

  • Довжина — 4537 мм
  • Ширина — 1823 мм
  • Висота — 1564 мм
  • Колісна база — 2700 мм
Новий Chevrolet Trax, Chevrolet Trax, Chevrolet Trax 2023, кросовер Chevrolet Fullscreen
Дисплей мультимедіа повернутий до водія
Фото: General Motors

У салоні з'явилися віртуальна панель приладів і великий 11-дюймовий тачскрин, повернутий до водія. У версії RS кермо скошене знизу, а обробка розведена яскраво-червоними швами. Завдяки збільшеним розмірам на другому ряду стало на 76 мм більше місця для ніг.

Новий Chevrolet Trax, Chevrolet Trax, Chevrolet Trax 2023, кросовер Chevrolet Fullscreen
Кросовер став просторішим усередині
Фото: General Motors

Усі Chevrolet Trax 2023 оснащені круїз-контролем, системами автоматичного гальмування та контролю смуги руху. У дорожчих варіантах з'явилися дистанційний запуск двигуна, панорамний дах і бездротова зарядка для смартфонів.

Chevrolet Trax дебютував з 1,2-літровим 139-сильним турбомотором

Кросовер Chevrolet Trax дебютував із новим 1,2-літровим турбомотором на 139 к. с. і 6-ступінчастою автоматичною КПП. Він може розігнатися до 100 км/год за 8,6 с. Пізніше лінійку може поповнити 1,5-літровий 184-сильний двигун, адже ним оснащують побратима Seeker.

Раніше Фокус повідомляв, що General Motors допомогли створити перший електрокросовер Honda.

Також ми писали, що Chery представили семимісцевий кросовер із багатою комплектацією за $12 500.