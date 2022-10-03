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Авто

Возвращение легенды: в Китае возобновили производство классического Hummer H1 (фото)

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Фото: autohome.com.cn | Китайский клон отличается от Hummer H1 дизайном передней части

Новый Dongfeng Mengshi Retrograde 500 является лицензионной копией знаменитого Hummer H1. Внедорожник получил тяговитый 4,0-литровый турбодизель и полный привод с понижающей передачей.

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Hummer H1 возвращается после 16-летнего отсутствия на рынке. Однако выпускать легендарный внедорожник будут не в США, а в Китае – там он представлен под названием Dongfeng Mengshi Retrograde 500. Об этом сообщает сайт Autohome.

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Наряду с внедорожником предложен и пикап
Фото: autohome.com.cn

Новый Dongfeng Mengshi Retrograde 500 – практически точная копия Hummer H1, причем копия вполне легальная. Дело в том, что китайский концерн еще в середине 2000-х приобрел лицензию на выпуск модели. Поначалу ее собирали только для армии Китая, а теперь она доступна всем желающим по цене от 678 800 юаней ($95 500).

Dongfeng Mengshi Retrograde 500, Dongfeng Mengshi, Hummer H1, копия Hummer H1, китайский Hummer, китайский внедорожник Fullscreen
В салоне появился сенсорный дисплей
Фото: autohome.com.cn

Китайский Hummer H1 с виду отличается от американского собрата разве что дизайном передней части с более современной оптикой. Авто доступно как внедорожник или пикап с двумя либо четырьмя дверьми.

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Салон Hummer H1 также немного осовременили – заменили руль, рычаг КПП и часть переключателей. Кроме того, появилась мудьтимедийная система с сенсорным дисплеем.

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Внедорожник оснащен 194-сильным турбодизелем
Фото: autohome.com.cn

Китайский Hummer H1, характеристики и подробности

Dongfeng Mengshi Retrograde 500 оснащен 4,0-литровым турбодизельным V8 Cummins мощностью 194 л. с. и с крутящим моментом в 600 Н∙м. Он расходует 13,5 л/100 км, то есть двух баков общим объемом 120 л достаточно, чтобы проехать около 900 км.

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Цена китайского Hummer стартует с $95 500
Фото: autohome.com.cn

Китайский внедорожник доступен с 5-ступенчатой механической или 4-ступенчатой автоматической КПП. У него полный привод с понижающей передачей и блокировками дифференциалов, а даже внушительный клиренс в 380 мм. На испытаниях Dongfeng Mengshi Retrograde 500 преодолевал 1,2-метровые броды и поднимался в горы на высоту 4500 м.

Ранее Фокус сообщал, что Dongfeng готовит еще и семейство электрических внедорожников мощностью свыше 1000 л. с.

Также мы писали, что Toyota прекращает производство культовой внедорожной модели и выпустит прощальную ее версию.