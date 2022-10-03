Haval презентовал недорогой кроссовер с расходом всего 1,5 л на 100 км (фото)

Топовый вариант Haval H6 оснастили мощной 326-сильной гибридной установкой. Кроссовер не только очень экономичный, но и способен проехать до 110 км в электрическом режиме.

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Кроссовер Haval H6 получил новую плаг-ин гибридную модификацию DHT-PHEV. Она уже поступила на родине в Китае по цене от 160 до 174 тысяч юаней ($22 500 – 25 500). Об этом сообщает сайт Autohome.

[ + – ] Кроссовер получил гибридную установку мощностью 326 л. с. Фото: autohome.com.cn

Новый Haval H6 DHT-PHEV визуально не отличается от стандартного гибрида H6, который в начале нынешнего года презентовали в Украине. У него широкая решетка радиатора, продолговатые фары и фонари на всю ширину кузова. В салоне установлены небольшой виртуальный щиток приборов и крупный сенсорный дисплей.

[ + – ] На центральной панели установлен большой тачскрин Фото: autohome.com.cn

Силовая установка Haval H6 DHT-PHEV состоит из 1,5-литровой бензиновой турбочетверки и электромотора. Суммарно они развивают 326 л. с. и 530 Н∙м.

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На выбор предлагают два вида аккумуляторных батарей. В начальной версии емкость составляет 9,4 кВт∙ч. Такой кроссовер Haval способен проехать 55 км на электротяге и расходует в среднем 2,8 л/100 км.

[ + – ] Гибрид Haval H6 предлагают в двух версиях Фото: autohome.com.cn

Топовый подзаряжаемый гибрид Haval H6 получил батарею на 19,3 кВт∙ч. В этом случает комбинированный расход топлива составляет 1,5 л/100 км, а запас хода в электрическом режиме – 110 км. Это самая экономичная модель во всей линейке концерна Great Wall.

Ранее Фокус сообщал, что такую же силовую установку получил и флагманский кроссовер Haval H-Dog. Модель отличается хорошими внедорожными способностями.