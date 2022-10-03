Haval презентував недорогий кросовер із витратою всього 1,5 л на 100 км (фото)

Топовий варіант Haval H6 оснастили потужною 326-сильною гібридною установкою. Кросовер не тільки дуже економічний, а й здатний проїхати до 110 км в електричному режимі.

Related video

Кросовер Haval H6 отримав нову плаг-ін гібридну модифікацію DHT-PHEV. Вона вже надійшла на батьківщину у Китаї за ціною від 160 до 174 тисяч юанів ($22 500 – 25 500). Про це повідомляє сайт Autohome.

[ + – ] Кросовер отримав гібридну установку потужністю 326 к. с. Фото: autohome.com.cn

Новий Haval H6 DHT-PHEV візуально не відрізняється від стандартного гібрида H6, який на початку цього року презентували в Україні. У нього широка решітка радіатора, довгасті фари та ліхтарі на всю ширину кузова. У салоні встановлені невеликий віртуальний щиток приладів та великий сенсорний дисплей.

[ + – ] На центральній панелі встановлено великий тачскрин. Фото: autohome.com.cn

Силова установка Haval H6 DHT-PHEV складається з 1,5-літрової бензинової турбочетвірки та електромотора. Сумарно вони розвивають 326 к. с. та 530 Н∙м.

Важливо

Новий Kia Sportage отримав екстремальну версію для серйозного бездоріжжя (фото)

На вибір пропонують два види акумуляторних батарей. У початковій версії ємність становить 9,4 кВт∙год. Такий кросовер Haval здатний проїхати 55 км на електротязі та витрачає в середньому 2,8 л/100 км.

[ + – ] Гібрид Haval H6 пропонують у двох версіях Фото: autohome.com.cn

Топовий гібрид, що заряджається, Haval H6 отримав батарею на 19,3 кВт∙год. У цьому випадку комбінована витрата палива становить 1,5 л/100 км, а запас ходу в електричному режимі — 110 км. Це найекономічніша модель у всій лінійці концерну Great Wall.

Раніше Фокус повідомляв, що таку ж силову установку отримав і флагманський кросовер Haval H-Dog. Модель відрізняється добрими позашляховими здібностями.