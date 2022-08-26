Понад 300 сил та гарна прохідність: презентовано флагманський кросовер Haval (фото)

Новий Haval H-Dog відрізняється агресивним дизайном та гарними позашляховими якостями. Кросовер запропонують із потужною гібридною установкою.

На автосалоні в Ченду презентували новий Haval H-Dog. Він надійде у продаж з початку 2023 року і стане найбільшим і найдорожчим кросовером у лінійці підрозділу Great Wall. Про це повідомляє сайт Autohome.

Кросовер виглядає знайомо та дуже нагадує молодшого брата Haval Dargo, якого цього року представили в Україні. В нього брутальний незграбний дизайн з високим капотом і роздутими колісними арками. Широка решітка радіатора поєднуються з круглими фарами. За розмірами новачок помітно більший за Dargo.

[ + – ] Із довжиною 4,7 м Haval H-Dog став найбільшим кросовером марки Фото: Great Wall

Габарити Haval H-Dog 2023:

Довжина — 4705 мм

Ширина — 1908 мм

Висота — 1780 мм

Колісна база — 2810 мм

[ + – ] Модель дебютувала в гібридній версії Фото: autohome.com.cn

У салоні привертають увагу два великі дисплеї — віртуальна панель приладів та тачскрин мультимедіа. Шкіряне оздоблення розбавляють численні хромовані деталі.

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Китайський кросовер Haval H-Dog дебютував у топовому гібридному виконанні. Він оснащений 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою та двома електромоторами сумарною потужністю 326 к. с. Він здатний проїхати понад 50 кілометрів в електричному режимі.

[ + – ] Оздоблення салону розбавляють хромовані вставки Фото: autohome.com.cn

Як і у випадку з молодшим Haval Dargo, розробники наголосили на позашляхових якостях. В арсеналі кросовера — повний привід із блокуванням центрального диференціала, допомога на спуску з гори, позашляховий круїз-контроль та система вибору режимів для різних типів дорожнього покриття.

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