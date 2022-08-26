Понад 300 сил та гарна прохідність: презентовано флагманський кросовер Haval (фото)
Новий Haval H-Dog відрізняється агресивним дизайном та гарними позашляховими якостями. Кросовер запропонують із потужною гібридною установкою.
На автосалоні в Ченду презентували новий Haval H-Dog. Він надійде у продаж з початку 2023 року і стане найбільшим і найдорожчим кросовером у лінійці підрозділу Great Wall. Про це повідомляє сайт Autohome.
Кросовер виглядає знайомо та дуже нагадує молодшого брата Haval Dargo, якого цього року представили в Україні. В нього брутальний незграбний дизайн з високим капотом і роздутими колісними арками. Широка решітка радіатора поєднуються з круглими фарами. За розмірами новачок помітно більший за Dargo.
Габарити Haval H-Dog 2023:
- Довжина — 4705 мм
- Ширина — 1908 мм
- Висота — 1780 мм
- Колісна база — 2810 мм
У салоні привертають увагу два великі дисплеї — віртуальна панель приладів та тачскрин мультимедіа. Шкіряне оздоблення розбавляють численні хромовані деталі.Важливо
Китайський кросовер Haval H-Dog дебютував у топовому гібридному виконанні. Він оснащений 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою та двома електромоторами сумарною потужністю 326 к. с. Він здатний проїхати понад 50 кілометрів в електричному режимі.
Як і у випадку з молодшим Haval Dargo, розробники наголосили на позашляхових якостях. В арсеналі кросовера — повний привід із блокуванням центрального диференціала, допомога на спуску з гори, позашляховий круїз-контроль та система вибору режимів для різних типів дорожнього покриття.
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