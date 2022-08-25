Флагманський електромобіль Kia вперше помітили на дорогах (фото)

Семимісний електрокросовер Kia EV9 стане найбільшим електромобілем корейської марки. Його запас ходу перевищить 480 км, а швидке заряджання батареї займе близько 30 хвилин.

До інтернету потрапили перші фото Kia EV9. Великий електричний кросовер зняли під час випробувань. Він проходить випробування у Бельгії, Німеччині та Південній Кореї і його мають представити у 2024 році. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Новий Kia EV9 стане флагманом в електричній лінійці корейської марки. Семимісний кросовер планують продавати в Європі, Азії та Америці.

[ + – ] Запас ходу електрокара перевищить 480 км Фото: carscoops.com

Електромобіль Kia EV9 прикрили камуфляжем, хоча його дизайн можна розглянути. Серійна модель лише деякими деталями відрізняється від показаного минулого року концепт-кара.

Зокрема, діодні фари авто стали більшими, а від дверей відмовилися. Замість бічних камер встановили звичайні дзеркала заднього виду.

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Відомо, що новий Kia EV9 буде близьким родичем Hyundai Ioniq 7 — обидва кросовери збудують на електричній платформі E-GMP. Довжина EV9 становитиме 4,93 м, а колісна база — 3,1 м.

[ + – ] Кросовер досягає майже 5 м у довжину Фото: carscoops.com

Електричний кросовер Kia EV9 отримає два мотори та повний привід. Його запас ходу перевищить 480 км, а зарядити акумуляторну батарею в швидкому режимі можна буде за пів години.

Раніше Фокус повідомляв, що Kia презентували невеликий бюджетний мінівен за $10 500.