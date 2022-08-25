Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Флагманський електромобіль Kia вперше помітили на дорогах (фото)

Новий Kia EV9, Kia EV9, електромобіль Kia, кросовер Kia, електрокросовер Kia, електрокар Kia
Фото: carscoops.com | Електрокросовер Kia EV9 з'явиться у 2024 році

Семимісний електрокросовер Kia EV9 стане найбільшим електромобілем корейської марки. Його запас ходу перевищить 480 км, а швидке заряджання батареї займе близько 30 хвилин.

До інтернету потрапили перші фото Kia EV9. Великий електричний кросовер зняли під час випробувань. Він проходить випробування у Бельгії, Німеччині та Південній Кореї і його мають представити у 2024 році. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Новий Kia EV9 стане флагманом в електричній лінійці корейської марки. Семимісний кросовер планують продавати в Європі, Азії та Америці.

Новий Kia EV9, Kia EV9, електромобіль Kia, кросовер Kia, електрокросовер Kia, електрокар Kia
Запас ходу електрокара перевищить 480 км
Фото: carscoops.com

Електромобіль Kia EV9 прикрили камуфляжем, хоча його дизайн можна розглянути. Серійна модель лише деякими деталями відрізняється від показаного минулого року концепт-кара.

Зокрема, діодні фари авто стали більшими, а від дверей відмовилися. Замість бічних камер встановили звичайні дзеркала заднього виду.

Важливо
Китайці готують недорогого конкурента Toyota Land Cruiser (фото)
Китайці готують недорогого конкурента Toyota Land Cruiser (фото)

Відомо, що новий Kia EV9 буде близьким родичем Hyundai Ioniq 7 — обидва кросовери збудують на електричній платформі E-GMP. Довжина EV9 становитиме 4,93 м, а колісна база — 3,1 м.

Новий Kia EV9, Kia EV9, електромобіль Kia, кросовер Kia, електрокросовер Kia, електрокар Kia
Кросовер досягає майже 5 м у довжину
Фото: carscoops.com

Електричний кросовер Kia EV9 отримає два мотори та повний привід. Його запас ходу перевищить 480 км, а зарядити акумуляторну батарею в швидкому режимі можна буде за пів години.

Раніше Фокус повідомляв, що Kia презентували невеликий бюджетний мінівен за $10 500.