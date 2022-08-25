Флагманский электромобиль Kia впервые заметили на дорогах (фото)

Семиместный электрокроссовер Kia EV9 станет самым крупным электромобилем корейской марки. Его запас хода превысит 480 км, а быстрая зарядка батареи займет около 30 минут.

В интернет попали первые фото Kia EV9. Большой электрический кроссовер засняли во время тестов. Он проходит испытания в Бельгии, Германии и Южной Корее и его должны представить в 2024 году. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Новый Kia EV9 станет флагманом в электрической линийке корейской марки. Семиместный кроссовер планируют продавать в Европе, Азии и Америке.

[ + – ] Запас хода электрокара превысит 480 км Фото: carscoops.com

Электромобиль Kia EV9 прикрыли камуфляжем, хотя его угловатый дизайн можно рассмотреть. Серийная модель лишь отдельными деталями отличается от показанного в прошлом году концепт-кара.

В частности, диодные фары авто стали крупнее, а от распашных дверей отказались. Вместо боковых камер установили обычные зеркала заднего вида.

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Известно, что новый Kia EV9 будет близким родственником Hyundai Ioniq 7 – оба кроссовера построят на электрической платформе E-GMP. Длина EV9 составит 4,93 м, а колесная база – 3,1 м.

[ + – ] Кроссовер достигает почти 5 м в длину Фото: carscoops.com

Электрический кроссовер Kia EV9 получит два мотора и полный привод. Его запас хода превысит 480 км, а подзарядить аккумуляторную батарею в быстром режиме можно будет за полчаса.

Ранее Фокус сообщал, что Kia презентовали небольшой бюджетный минивэн за $10 500.