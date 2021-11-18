Автосалон в Лос-Анджелесе: презентовали самый крутой электромобиль Kia (видео)

Kia EV9 – предсерийная версия флагманского электрокроссовера марки. Он поступит в продажу с 2024 года.

На автосалоне в Лос-Анджелесе представили концепт-кар Kia EV9. Он является предвестником флагманского электрокара марки – его начнут выпускать с 2024 года. Об этом сообщает сайт Motor1.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Kia EV9 – большой кроссовер с классическим угловатым силуэтом. У него выпуклые крылья и оригинальные светодиодные фары. На крыше размещены солнечные панели По размерам концепт-кар больше Kia Sorento, но меньше Telluride:

Длина – 4930 мм

Ширина – 2055 мм

Высота – 1790 мм

Колесная база – 3100 мм

[ + – ] Двери выполнены распашными [ + – ] Кроссовер достигает почти 5 м в длину [ + – ] На передней панели - широкий 28-дюймовый дисплей [ + – ] В салоне установлены шесть кресел

В салоне на передней панели установлен широкий 28-дюймовый дисплей, а руль приплюснут сверху и снизу. Установлены шесть отдельных сидений, причем передние кресла могут разворачиваться. В отделке использованы искусственная кожа и материалы, полученные путем вторичной переработки.

Важно

Представлена новая Skoda Slavia: официальные фото и все подробности седана за $13 500

Известно, что серийный кроссовер Kia EV9 построят на модульной платформе E-GMP и с технической точки зрения он будет очень близок с Hyundai Ioniq 7 (его концепт также показали в Лос-Анджелесе).

[ + – ] Kia EV9 станет флагманским электромобилем марки

Серийный электромобиль Kia EV9 оснастят двумя моторами и полным приводом. Его запас хода превысит 480 км, а подзарядить электрокар в быстром режиме на 80% можно будет за 20-30 минут.

Ранее Фокус рассказывал, что в модельном ряду Kia появятся сразу несколько новых электромобилей. Среди них – кроссоверы, седаны и минивэны.