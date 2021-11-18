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Автосалон в Лос-Анджелесе: презентовали самый крутой электромобиль Kia (видео)

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Kia EV9, новый Kia EV9, электромобиль Kia EV9, кроссовер Kia EV9
Фото: Kia | Kia EV9 начнут выпускать в 2024 году

Kia EV9 – предсерийная версия флагманского электрокроссовера марки. Он поступит в продажу с 2024 года.

На автосалоне в Лос-Анджелесе представили концепт-кар Kia EV9. Он является предвестником флагманского электрокара марки – его начнут выпускать с 2024 года. Об этом сообщает сайт Motor1.

Kia EV9 – большой кроссовер с классическим угловатым силуэтом. У него выпуклые крылья и оригинальные светодиодные фары. На крыше размещены солнечные панели По размерам концепт-кар больше Kia Sorento, но меньше Telluride:

  • Длина – 4930 мм
  • Ширина – 2055 мм
  • Высота – 1790 мм
  • Колесная база – 3100 мм
Kia EV9, Электромобиль Kia EV9, Кроссовер Kia EV9
Двери выполнены распашными
Kia EV9, Электромобиль Kia EV9, Кроссовер Kia EV9
Кроссовер достигает почти 5 м в длину
Kia EV9, Электромобиль Kia EV9, Кроссовер Kia EV9
На передней панели - широкий 28-дюймовый дисплей
Kia EV9, Электромобиль Kia EV9, Кроссовер Kia EV9
В салоне установлены шесть кресел
Kia EV9, Электромобиль Kia EV9, Кроссовер Kia EV9
Kia EV9, Электромобиль Kia EV9, Кроссовер Kia EV9
Kia EV9, Электромобиль Kia EV9, Кроссовер Kia EV9
Kia EV9, Электромобиль Kia EV9, Кроссовер Kia EV9

В салоне на передней панели установлен широкий 28-дюймовый дисплей, а руль приплюснут сверху и снизу. Установлены шесть отдельных сидений, причем передние кресла могут разворачиваться. В отделке использованы искусственная кожа и материалы, полученные путем вторичной переработки.

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Известно, что серийный кроссовер Kia EV9 построят на модульной платформе E-GMP и с технической точки зрения он будет очень близок с Hyundai Ioniq 7 (его концепт также показали в Лос-Анджелесе).

Kia EV9 станет флагманским электромобилем марки

Серийный электромобиль Kia EV9 оснастят двумя моторами и полным приводом. Его запас хода превысит 480 км, а подзарядить электрокар в быстром режиме на 80% можно будет за 20-30 минут.

Ранее Фокус рассказывал, что в модельном ряду Kia появятся сразу несколько новых электромобилей. Среди них – кроссоверы, седаны и минивэны.