Автосалон у Лос-Анджелесі: презентували найкрутіший електромобіль Kia (відео)
Kia EV9 — передсерійна версія флагманського електрокросоверу марки. Він надійде у продаж із 2024 року.
На автосалоні в Лос-Анджелесі презентували концепт-кар Kia EV9. Він є провісником флагманського електрокара марки — його почнуть випускати з 2024 року. Про це повідомляє сайт Motor1.
Kia EV9 — великий кросовер із класичним незграбним силуетом. У нього опуклі крила й оригінальні світлодіодні фари. На даху розміщені сонячні панелі За розмірами концепт-кар більший за Kia Sorento, але менший за Telluride:
- довжина — 4 930 мм;
- ширина — 2 055 мм;
- висота — 1 790 мм;
- колісна база — 3 100 мм.
У салоні на передній панелі встановлений широкий 28-дюймовий дисплей, а кермо приплюснуть зверху та знизу. Встановлено шість окремих сидінь, причому передні крісла можуть розвертатися. В обробці використані штучна шкіра та матеріали, отримані шляхом вторинної переробки.Важливо
Відомо, що серійний кросовер Kia EV9 побудують на модульній платформі E-GMP і з технічної точки зору він буде дуже близьким до Hyundai Ioniq 7 (його концепт також показали в Лос-Анджелесі).
Серійний електромобіль Kia EV9 оснастять двома моторами та повним приводом. Його запас ходу перевищить 480 км, а підзарядити електрокар у швидкому режимі на 80% можна буде за 20-30 хвилин.
Раніше Фокус розповідав, що в модельному ряду Kia з'являться відразу кілька нових електромобілів. Серед них — кросовери, седани та мінівени.