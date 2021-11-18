Автосалон у Лос-Анджелесі: презентували найкрутіший електромобіль Kia (відео)

Kia EV9 — передсерійна версія флагманського електрокросоверу марки. Він надійде у продаж із 2024 року.

На автосалоні в Лос-Анджелесі презентували концепт-кар Kia EV9. Він є провісником флагманського електрокара марки — його почнуть випускати з 2024 року. Про це повідомляє сайт Motor1.

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Kia EV9 — великий кросовер із класичним незграбним силуетом. У нього опуклі крила й оригінальні світлодіодні фари. На даху розміщені сонячні панелі За розмірами концепт-кар більший за Kia Sorento, але менший за Telluride:

довжина — 4 930 мм;

ширина — 2 055 мм;

висота — 1 790 мм;

колісна база — 3 100 мм.

[ + – ] Двері зроблені розпашними [ + – ] Кросовер досягає майже 5 м у довжину [ + – ] На передній панелі – широкий 28-дюймовий дисплей [ + – ] У салоні встановлено шість крісел

У салоні на передній панелі встановлений широкий 28-дюймовий дисплей, а кермо приплюснуть зверху та знизу. Встановлено шість окремих сидінь, причому передні крісла можуть розвертатися. В обробці використані штучна шкіра та матеріали, отримані шляхом вторинної переробки.

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Відомо, що серійний кросовер Kia EV9 побудують на модульній платформі E-GMP і з технічної точки зору він буде дуже близьким до Hyundai Ioniq 7 (його концепт також показали в Лос-Анджелесі).

[ + – ] Kia EV9 стане флагманським електромобілем марки

Серійний електромобіль Kia EV9 оснастять двома моторами та повним приводом. Його запас ходу перевищить 480 км, а підзарядити електрокар у швидкому режимі на 80% можна буде за 20-30 хвилин.

Раніше Фокус розповідав, що в модельному ряду Kia з'являться відразу кілька нових електромобілів. Серед них — кросовери, седани та мінівени.