Китайцы готовят недорогого конкурента Toyota Land Cruiser (фото)
Рамный внедорожник Maxus Lingdi достигает 5,2 м в длину и отличается брутальным дизайном. Предложат версии модели на пять, шесть и семь мест.
Опубликованы первые фото Maxus Lingdi. Большой рамный внедорожник от концерна SAIC презентуют уже через несколько дней на автошоу в Чэнду. Об этом пишет сайт CarNewsChina.
Новый Maxus Lingdi позиционируют, как более доступную альтернативу Toyota Land Cruiser стоимостью около 35 тыс. долларов. Внедорожник построен на рамной платформе пикапа Maxus T90 и крупнее Toyota.
Размеры Maxus Lingdi:
- Длина – 5214 мм
- Ширина – 2016 мм
- Высота – 1876 мм
- Колесная база – 2950 мм
Дизайн внедорожника получился агрессивным и брутальным. У него огромная решетка радиатора и тоненькие светодиодные фары. Maxus Lingdi также получил выраженный пластиковый обвес.
Салон, наоборот, получился довольно элегантным. Он отделан двухцветной кожей и алюминием. На центральной панели установлен широкий сенсорный дисплей. Передние кресла разделены высоким трансмиссионным тоннелем. Предложат версии на пять, шесть и семь мест.
Китайский внедорожник оснащен 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 218 л. с. На выбор будут доступны 6-ступенчатая механическая и 8-ступенчатая автоматическая КПП, а полный привод дополнен понижающей передачей.Важно
Примечательно, что родственный пикап Maxus T90 недавно получил электрическую версию и ее вывели на рынок Европы. Не исключено, что такой вариант появится и у внедорожника.
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