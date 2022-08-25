Китайцы готовят недорогого конкурента Toyota Land Cruiser (фото)

Рамный внедорожник Maxus Lingdi достигает 5,2 м в длину и отличается брутальным дизайном. Предложат версии модели на пять, шесть и семь мест.

Опубликованы первые фото Maxus Lingdi. Большой рамный внедорожник от концерна SAIC презентуют уже через несколько дней на автошоу в Чэнду. Об этом пишет сайт CarNewsChina.

Новый Maxus Lingdi позиционируют, как более доступную альтернативу Toyota Land Cruiser стоимостью около 35 тыс. долларов. Внедорожник построен на рамной платформе пикапа Maxus T90 и крупнее Toyota.

[ + – ] Внедорожник получил пластиковый обвес Фото: CarNewsChina

Размеры Maxus Lingdi:

Длина – 5214 мм

Ширина – 2016 мм

Высота – 1876 мм

Колесная база – 2950 мм

Дизайн внедорожника получился агрессивным и брутальным. У него огромная решетка радиатора и тоненькие светодиодные фары. Maxus Lingdi также получил выраженный пластиковый обвес.

[ + – ] В отделке салона использованы двухцветная кожа и алюминий Фото: CarNewsChina

Салон, наоборот, получился довольно элегантным. Он отделан двухцветной кожей и алюминием. На центральной панели установлен широкий сенсорный дисплей. Передние кресла разделены высоким трансмиссионным тоннелем. Предложат версии на пять, шесть и семь мест.

Китайский внедорожник оснащен 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 218 л. с. На выбор будут доступны 6-ступенчатая механическая и 8-ступенчатая автоматическая КПП, а полный привод дополнен понижающей передачей.

Важно

Новый кроссовер Chery Tiggo 8 рассекретили до премьеры (фото)

Примечательно, что родственный пикап Maxus T90 недавно получил электрическую версию и ее вывели на рынок Европы. Не исключено, что такой вариант появится и у внедорожника.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине может появиться недорогой китайский кроссовер мощностью 500 л. с.