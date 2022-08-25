Китайці готують недорогого конкурента Toyota Land Cruiser (фото)
Рамний позашляховик Maxus Lingdi досягає 5,2 м у довжину і відрізняється агресивним дизайном. Запропонують версії моделі на п'ять, шість і сім місць.
Опубліковано перші фото Maxus Lingdi. Великий рамний позашляховик від концерну SAIC презентують уже за кілька днів на автошоу в Ченду. Про це пише сайт CarNewsChina.
Новий Maxus Lingdi позиціонують як доступнішу альтернативу Toyota Land Cruiser вартістю приблизно 35 тис. доларів. Позашляховик побудований на рамній платформі пікапа Maxus T90 і більший за Toyota.
Розміри Maxus Lingdi:
- довжина — 5 214 мм;
- ширина — 2 016 мм;
- висота — 1 876 мм;
- колісна база — 2 950 мм.
Дизайн позашляховика вийшов агресивним і брутальним. У нього величезна решітка радіатора та тоненькі світлодіодні фари. Maxus Lingdi також отримав виражений пластиковий обвіс.
Салон, навпаки, вийшов досить елегантним. Він оброблений двоколірною шкірою та алюмінієм. На центральній панелі встановлено широкий сенсорний дисплей. Передні крісла розділені високим трансмісійним тунелем. Запропонують версії на п'ять, шість і сім місць.
Китайський позашляховик оснащений 2,0-літровим бензиновим турбомотором потужністю 218 к. с. На вибір будуть доступні 6-ступінчаста механічна та 8-ступінчаста автоматична КПП, а повний привід доповнений знижувальною передачею.Важливо
Цікаво, що споріднений пікап Maxus T90 нещодавно отримав електричну версію і вивели її на ринок Європи. Не заперечується, що такий варіант з'явиться у позашляховика.
Раніше Фокус повідомляв, що в Україні може з'явитися недорогий китайський кросовер потужністю 500 к. с.