Китайці готують недорогого конкурента Toyota Land Cruiser (фото)

Рамний позашляховик Maxus Lingdi досягає 5,2 м у довжину і відрізняється агресивним дизайном. Запропонують версії моделі на п'ять, шість і сім місць.

Опубліковано перші фото Maxus Lingdi. Великий рамний позашляховик від концерну SAIC презентують уже за кілька днів на автошоу в Ченду. Про це пише сайт CarNewsChina.

Новий Maxus Lingdi позиціонують як доступнішу альтернативу Toyota Land Cruiser вартістю приблизно 35 тис. доларів. Позашляховик побудований на рамній платформі пікапа Maxus T90 і більший за Toyota.

[ + – ] Позашляховик отримав пластикове обважування Фото: CarNewsChina

Розміри Maxus Lingdi:

довжина — 5 214 мм;

ширина — 2 016 мм;

висота — 1 876 мм;

колісна база — 2 950 мм.

Дизайн позашляховика вийшов агресивним і брутальним. У нього величезна решітка радіатора та тоненькі світлодіодні фари. Maxus Lingdi також отримав виражений пластиковий обвіс.

[ + – ] В обробці салону використані двокольорова шкіра та алюміній Фото: CarNewsChina

Салон, навпаки, вийшов досить елегантним. Він оброблений двоколірною шкірою та алюмінієм. На центральній панелі встановлено широкий сенсорний дисплей. Передні крісла розділені високим трансмісійним тунелем. Запропонують версії на п'ять, шість і сім місць.

Китайський позашляховик оснащений 2,0-літровим бензиновим турбомотором потужністю 218 к. с. На вибір будуть доступні 6-ступінчаста механічна та 8-ступінчаста автоматична КПП, а повний привід доповнений знижувальною передачею.

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Цікаво, що споріднений пікап Maxus T90 нещодавно отримав електричну версію і вивели її на ринок Європи. Не заперечується, що такий варіант з'явиться у позашляховика.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні може з'явитися недорогий китайський кросовер потужністю 500 к. с.