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Перший електропікап у Європі надходить у продаж: характеристики та фото

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Фото: Auto Express | Maxus T90 EV привертає увагу завдяки величезній решітці радіатора

Maxus T90EV має вантажопідйомність 740 кг і може проїхати 320 км без підзарядки. Пікап відрізняється виразним дизайном і багато оснащений.

У Великій Британії відбулася європейська прем'єра електричного пікапа Maxus T90 EV. Замовлення на модель розпочнуть у серпні за ціною приблизно від 40 тис. євро, а перші авто доставлять на кінець року. Про це повідомляє сайт Auto Express.

Новий Maxus T90 EV стане першим електропікапом на європейському ринку. Якщо в США такі моделі вже активно продаються, то в Старому світі їх поки що немає.

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Пікап оснастили 204-сильним електродвигуном
Фото: Auto Express

Електромобіль Maxus T90 EV випускається китайським концерном SAIC, який також має британську марку MG. Найімовірніше, саме дилери MG і продаватимуть пікап у Європі.

В основі автомобіля лежить дизельний пікап Maxus T90. Саме цим пояснюється наявність у авто величезної хромованої решітки радіатора, хоча електрокари не потребують сильного охолодження двигуна. Модель запропонована лише в чотиридверному виконанні, а її вантажопідйомність — 740 кг.

Розміри Maxus T90 EV:

  • Довжина — 5365 мм
  • Ширина — 1900 мм
  • Висота — 1809 мм
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Вантажопідйомність пікапа — 740 кг
Фото: Auto Express

Початкова комплектація Maxus T90 EV досить багата — світлодіодні фари, 10,25-дюймовий сенсорний дисплей, датчики світла та дощу, камера заднього виду та 17-дюймові легкосплавні диски.

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Електродвигун потужністю 204 к. с. встановлений на задній осі, а акумуляторну батарею ємністю 88,5 кВт∙год помістили в днище пікапа. Заявлений запас ходу становить 320 км.

Раніше Фокус повідомляв, що знаменитий DeLorean із фільму "Назад у майбутнє" відродили у форматі електромобіля.