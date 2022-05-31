Первый электропикап в Европе поступает в продажу: характеристики и фото

Maxus T90EV имеет грузоподъемность 740 кг и может проехать 320 км без подзарядки. Пикап отличается віразительнім дизайном и богато оснащен.

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В Великобритании состоялась европейская премьера электрического пикапа Maxus T90 EV. Заказы на модель начнут в августе по цене примерно от 40 тыс. евро, а первые авто доставят под конец года. Об этом сообщает сайт Auto Express.

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Новый Maxus T90 EV станет первым электропикапом на европейском рынке. Если в США такие модели уже активно продаются, то в Старом свете их пока нет.

[ + – ] Пикап оснастили 204-сильным электромотором Фото: Auto Express

Электромобиль Maxus T90 EV выпускается китайским концерном SAIC, который также владеет британской маркой MG. Вероятнее всего, именно дилеры MG и будут продавать пикап в Европе.

В основе авто лежит дизельный пикап Maxus T90. Именно этим объясняется наличие у авто огромной хромированной решетки радиатора, хотя электрокары не нуждаются в сильном охлаждении мотора. Модель предложена только в четырехдверном исполнении, а ее грузоподъемность – 740 кг.

Размеры Maxus T90 EV:

Длина – 5365 мм

Ширина – 1900 мм

Высота – 1809 мм

[ + – ] Грузоподїемность пикапа – 740 кг Фото: Auto Express

Начальная комплектация Maxus T90 EV довольно богатая — светодиодные фары, 10,25-дюймовый сенсорный дисплей, датчики света и дождя, камера заднего вида и 17-дюймовые легкосплавные диски.

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Электромотор мощностью 204 л. с. установлен на задней оси, а аккумуляторную батарею емкостью 88,5 кВт∙ч поместили в днище пикапа. Заявленный запас хода составляет 320 км.

Ранее Фокус сообщал, что знаменитый DeLorean из фильма "Назад в будущее" возродили в формате электромобиля.