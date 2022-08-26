Свыше 300 сил и хорошая проходимость: презентован флагманский кроссовер Haval (фото)

Новый Haval H-Dog отличается агрессивным дизайном и хорошими внедорожными качествами. Кроссовер предложат с мощной гибридной установкой.

На автосалоне в Чэнду презентовали новый Haval H-Dog. Он поступит в продажу с начала 2023 года и станет самым крупным и дорогим кроссовером в линейке подразделения Great Wall. Об этом сообщает сайт Autohome.

Кроссовер выглядит знакомо и очень напоминает младшего брата Haval Dargo, которого в этом году представили в Украине. У него брутальный угловатый дизайн с высоким капотом и раздутыми колесными арками. Широкая решетка радиатора сочетается с круглыми фарами. По размерам новичок заметно крупнее Dargo.

[ + – ] При длине 4,7 м Haval H-Dog стал самым большим кроссовером марки Фото: Great Wall

Габариты Haval H-Dog 2023:

Длина – 4705 мм

Ширина – 1908 мм

Высота – 1780 мм

Колесная база – 2810 мм

[ + – ] Модель дебютировала в гибридной версии Фото: autohome.com.cn

В салоне обращают на себя внимание два больших дисплея – виртуальная панель приборов и тачскрин мультимедиа. Кожаную отделку разбавляют многочисленные хромированные детали.

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Китайский кроссовер Haval H-Dog дебютировал в топовом гибридном исполнении. Он оснащен 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой и двумя электромоторами суммарной мощностью 326 л. с. Он способен проехать свыше 50 км в электрическом режиме.

[ + – ] Отделку салона разбавляют хромированные вставки Фото: autohome.com.cn

Как и в случае с младшим Haval Dargo, разработчики сделали упор на внедорожные качества. В арсенале кроссовера – полный привод с блокировкой центрального дифференциала, помощь на спуске с горы, внедорожный круиз-контроль и система выбора режимов для разных типов дорожного покрытия.

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