В Украине стартуют продажи нового кроссовера Haval: он создан для наших дорог

Haval Dargo -кроссовер с брутальным дизайном и упором на внедорожные качества. Модель довольно богато оснащена.

В Украине объявлены цены на новый Haval Dargo. Нестандартный китайский кроссовер уже доступен для предварительного заказа. Об этом сообщает официальный сайт Haval в Украине.

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Haval Dargo 2022 – один из трех новых кроссоверов марки, презентованных недавно в Украине. Разработчики сделали упор на внедорожные качества, что подчеркивает внешний вид автомобиля. У него классический угловатый дизайн с высоким капотом и двухобъемным силуэтом.

[ + – ] Кроссовер оснащен 2,0-литровым 192-сильным турбомотором Фото: Great Wall

Размеры Haval Dargo 2022:

Длина – 4620 мм

Ширина – 1910 мм

Высота – 1780 мм

Колесная база – 2738 мм

Объем багажника – 496 л

Салон Haval Dargo в базовой версии отделан эко-кожей. Предусмотрены виртуальная панель приборов, проекция на лобовое стекло и большой 12,3-дюймовый сенсорный дисплей.

Базовая комплектация Haval Dargo High (960 596 гривен) включает бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, электроприводы водительского кресла и двери багажника, датчики света и дождя, камеры кругового обзора. Также предусмотрен набор систем безопасности – адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, удержание в полосе, распознавание знаков и контроль усталости водителя.

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Вариант Тор (1 008 098 гривен) добавляет отделку натуральной кожей, панорамную крышу, вентиляцию сидений и парковочный автопилот.

Новый Haval Dargo оснащен 2,0-литровым 192-сильным турбомотором и 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. В среднем китайский кроссовер расходует 8,8 л/100 км.

[ + – ] Оснащение включает виртуальную панель приборов и проекционный дисплей Фото: autohome.com.cn

Полный привод дополнен блокировкой дифференциала, также предусмотрены помощь на спуске с горы, внедорожный круиз-контроль и система выбора режимов для разных типов бездорожья. Клиренс Haval Dargo равен 200 мм, угол въезда – 24°, а съезда – 30°.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине обвалились продажи новых автомобилей. Причина обвала уже известна.