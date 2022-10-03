Повернення легенди: у Китаї відновили виробництво класичного Hummer H1 (фото)
Новий Dongfeng Mengshi Retrograde 500 є ліцензійною копією знаменитого Hummer H1. Позашляховик отримав тяговитий 4,0-літровий турбодизель та повний привід із понижувальною передачею.
Hummer H1 повертається після 16-річної відсутності ринку. Однак випускатиме легендарний позашляховик не в США, а в Китаї — там він представлений під назвою Dongfeng Mengshi Retrograde 500. Про це повідомляє сайт Autohome.
Новий Dongfeng Mengshi Retrograde 500 — практично точна копія Hummer H1, причому копія є цілком легальною. Справа в тому, що китайський концерн ще в середині 2000-х придбав ліцензію на випуск моделі. Спочатку її збирали тільки для армії Китаю, а тепер вона доступна всім охочим за ціною від 678 800 юанів ($95 500).
Китайський Hummer H1 на вигляд відрізняється від американського побратима хіба що дизайном передньої частини з більш сучасною оптикою. Автомобіль доступний як позашляховик або пікап з двома або чотирма дверима.Важливо
Салон Hummer H1 також трохи осучаснили — замінили кермо, важіль КПП та частину перемикачів. Крім того, з'явилася мудьтимедійна система із сенсорним дисплеєм.
Китайський Hummer H1, характеристики та подробиці
Dongfeng Mengshi Retrograde 500 оснащений 4,0-літровим турбодизельним V8 Cummins потужністю 194 к. с. і з крутним моментом 600 Н∙м. Він витрачає 13,5 л/100 км, тобто двох баків загальним обсягом 120 л достатньо, щоби проїхати близько 900 км.
Китайський позашляховик доступний з 5-ступінчастою механічною або 4-ступінчастою автоматичною КПП. У нього повний привід з понижувальною передачею та блокуваннями диференціалів, а навіть значний кліренс 380 мм. На випробуваннях Dongfeng Mengshi Retrograde 500 долав 1,2-метрові броди та піднімався в гори на висоту 4500 м-коду.
Раніше Фокус повідомляв, що Dongfeng готує ще й сімейство електричних позашляховиків потужністю понад 1000 к. с.
Також ми писали, що Toyota припиняє виробництво культової позашляхової моделі та випустить її прощальну версію.