В Україні з'явилися дуже дешеві німецькі електромобілі для бізнесу (фото)

Електрокари StreetScooter Work створені німецьким поштовим концерном Deutsche Post DHL. Фургони запропоновані у кількох версіях вантажності до 1,2 тонн.

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В Україні з'являються електричні фургони StreetScooter Work. Їх продають за вельми демократичною ціною 10-20 тисяч доларів. Оголошення про продаж з'явилися на сайті Auto.ria.

[ + – ] Електрокар запропонований у стандартній та подовженій версіях Фото: auto.ria.com

StreetScooter Work є дитям німецького поштового концерну Deutsche Post DHL Group. Там вирішили не купувати електромобілі на стороні, а випускати їх самотужки. З цією метою у 2014 році придбали стартап StreetScooter.

Електрокар StreetScooter Work презентували у 2015 році та випускають досі. Вже зібрано близько 21500 цих авто.

[ + – ] Електромобілі StreetScooter Work створені для поштової служби Deutsche Post Фото: auto.ria.com

Фургон пропонували у стандартній та подовженій версіях вантажністю 680 кг та 1,5 тонни, відповідно. Комплектація включає камеру заднього виду, підігрів керма, сидіння водія та лобового скла.

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Коротка версія оснащена 41-сильним мотором та батареєю ємністю 20 кВт∙год. Вона здатна розвинути 85 км/год та проїхати близько 80-100 км без підзарядки.

[ + – ] Базове оснащення містить камеру заднього виду Фото: auto.ria.com

У подовженому варіанті встановлено двигун потужністю 92 л. с. та батарея на 40 кВт∙год. Максимальна швидкість у такому разі становить 120 км/год, а запас ходу – 160 км. Зарядити електромобіль StreetScooter Work можна за 7 годин.

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