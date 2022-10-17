Mitsubishi повернули на конвеєр свій найдешевший електромобіль (фото)

Компактний міський електрокар Mitsubishi Minicab MiEV коштує від 16340 доларів. Модель запропонована у двомісній вантажній та п'ятимісній пасажирській версіях.

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Mitsubishi вирішили "воскресити" модель Minicab MiEV. Найдоступніший електрокар японської марки зняли з виробництва березні 2021 року, проте з листопада його збирання буде відновлено. Про це повідомляє японський сайт autoc-one.

[ + – ] Електромобіль досягає всього 3,4 м у довжину. Фото: прес-служба/Mitsubishi

Такий випадок – велика рідкість в автомобільному світі, хоча часом друге життя отримують навіть моделі 1920-х років. У Mitsubishi пояснили таке рішення бажанням швидко наростити обсяги виробництва електромобілів та знизити шкідливі викиди в атмосферу.

Щорічно планують випускати по 4800 авто, хоча загалом у 2011-2021 роках зібрали лише 9304 Minicab MiEV. Пояснюється це тим, що тепер модель експортуватимуть до інших країн.

[ + – ] Комплектацію електрокара поповнила система стабілізації Фото: прес-служба/Mitsubishi

Новий Mitsubishi Minicab MiEV практично не змінився — хіба що встановили нові дзеркала заднього виду, а базову комплектацію поповнила система стабілізації ASC.

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Як і раніше, модель доступна як п'ятимісний мінівен вартістю в 16 500 доларів або двомісний вантажний фургон за $16 340.

[ + – ] Запас ходу Mitsubishi Minicab MiEV складає 133 км Фото: прес-служба/Mitsubishi

Силова установка залишилася без змін. Електрокар Mitsubishi оснащений 41-сильним мотором та літій-іонною батареєю на 16 кВт∙год, а його запас ходу становить 133 км.

Раніше Фокус повідомляв, що свій перший електромобіль представив Jeep. Це компактний міський кросовер.