Mitsubishi повернули на конвеєр свій найдешевший електромобіль (фото)
Компактний міський електрокар Mitsubishi Minicab MiEV коштує від 16340 доларів. Модель запропонована у двомісній вантажній та п'ятимісній пасажирській версіях.
Mitsubishi вирішили "воскресити" модель Minicab MiEV. Найдоступніший електрокар японської марки зняли з виробництва березні 2021 року, проте з листопада його збирання буде відновлено. Про це повідомляє японський сайт autoc-one.
Такий випадок – велика рідкість в автомобільному світі, хоча часом друге життя отримують навіть моделі 1920-х років. У Mitsubishi пояснили таке рішення бажанням швидко наростити обсяги виробництва електромобілів та знизити шкідливі викиди в атмосферу.
Щорічно планують випускати по 4800 авто, хоча загалом у 2011-2021 роках зібрали лише 9304 Minicab MiEV. Пояснюється це тим, що тепер модель експортуватимуть до інших країн.
Новий Mitsubishi Minicab MiEV практично не змінився — хіба що встановили нові дзеркала заднього виду, а базову комплектацію поповнила система стабілізації ASC.Важливо
Як і раніше, модель доступна як п'ятимісний мінівен вартістю в 16 500 доларів або двомісний вантажний фургон за $16 340.
Силова установка залишилася без змін. Електрокар Mitsubishi оснащений 41-сильним мотором та літій-іонною батареєю на 16 кВт∙год, а його запас ходу становить 133 км.
Раніше Фокус повідомляв, що свій перший електромобіль представив Jeep. Це компактний міський кросовер.