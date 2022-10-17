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Авто

Mitsubishi повернули на конвеєр свій найдешевший електромобіль (фото)

Електромобіль Mitsubishi Minicab, Mitsubishi Minicab, Mitsubishi Minicab MiEV, Електромобіль Mitsubishi
Фото: Пресслужба/Mitsubishi | Mitsubishi Minicab MiEV представили у 2011 році

Компактний міський електрокар Mitsubishi Minicab MiEV коштує від 16340 доларів. Модель запропонована у двомісній вантажній та п'ятимісній пасажирській версіях.

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Mitsubishi вирішили "воскресити" модель Minicab MiEV. Найдоступніший електрокар японської марки зняли з виробництва березні 2021 року, проте з листопада його збирання буде відновлено. Про це повідомляє японський сайт autoc-one.

Електромобіль Mitsubishi Minicab, Mitsubishi Minicab, Mitsubishi Minicab MiEV, Електромобіль Mitsubishi Fullscreen
Електромобіль досягає всього 3,4 м у довжину.
Фото: прес-служба/Mitsubishi

Такий випадок – велика рідкість в автомобільному світі, хоча часом друге життя отримують навіть моделі 1920-х років. У Mitsubishi пояснили таке рішення бажанням швидко наростити обсяги виробництва електромобілів та знизити шкідливі викиди в атмосферу.

Щорічно планують випускати по 4800 авто, хоча загалом у 2011-2021 роках зібрали лише 9304 Minicab MiEV. Пояснюється це тим, що тепер модель експортуватимуть до інших країн.

Електромобіль Mitsubishi Minicab, Mitsubishi Minicab, Mitsubishi Minicab MiEV, Електромобіль Mitsubishi Fullscreen
Комплектацію електрокара поповнила система стабілізації
Фото: прес-служба/Mitsubishi

Новий Mitsubishi Minicab MiEV практично не змінився — хіба що встановили нові дзеркала заднього виду, а базову комплектацію поповнила система стабілізації ASC.

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Як і раніше, модель доступна як п'ятимісний мінівен вартістю в 16 500 доларів або двомісний вантажний фургон за $16 340.

Електромобіль Mitsubishi Minicab, Mitsubishi Minicab, Mitsubishi Minicab MiEV, Електромобіль Mitsubishi Fullscreen
Запас ходу Mitsubishi Minicab MiEV складає 133 км
Фото: прес-служба/Mitsubishi

Силова установка залишилася без змін. Електрокар Mitsubishi оснащений 41-сильним мотором та літій-іонною батареєю на 16 кВт∙год, а його запас ходу становить 133 км.

Раніше Фокус повідомляв, що свій перший електромобіль представив Jeep. Це компактний міський кросовер.