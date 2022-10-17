Mitsubishi вернули на конвейер свой самый дешевый электромобиль (фото)

Компактный городской электрокар Mitsubishi Minicab MiEV стоит от 16 340 долларов. Модель предложена в двухместной грузовой и пятиместной пассажирской версиях.

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Mitsubishi решили "воскресить" модель Minicab MiEV. Самый доступный электрокар японской марки сняли с производства марте 2021 года, однако с ноября его сборка будет возобновлена. Об этом сообщает японский сайт autoc-one.

[ + – ] Электромобиль достигает всего 3,4 м в длину Фото: пресс-служба/Mitsubishi

Подобный случай – большая редкость в автомобильном мире, хотя порой вторую жизнь получают даже модели 1920-х годов. В Mitsubishi объяснили такое решение желанием быстро нарастить объемы производства электромобилей и снизить вредные выбросы в атмосферу.

Ежегодно планируют выпускать по 4800 авто, хотя всего в 2011-2021 годах собрали только 9304 Minicab MiEV. Объясняется это тем, что теперь модель будут экспортировать в другие страны.

[ + – ] Комплектацию электрокара пополнила система стабилизации Фото: пресс-служба/Mitsubishi

Новый Mitsubishi Minicab MiEV практически не изменился – разве что установили новые зеркала заднего вида, а базовую комплектацию пополнила система стабилизации ASC.

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Угловатый электромобиль Mitsubishi Minicab MiEV достигает всего 3,4 м в длину Как и ранее, модель доступна как пятиместный минивэн стоимостью в 16 500 долларов или двухместный грузовой фургон за $16 340.

[ + – ] Запас хода Mitsubishi Minicab MiEV составляет 133 км Фото: пресс-служба/Mitsubishi

Силовая установка осталась без изменений. Электрокар Mitsubishi оснащен 41-сильным мотором и литий-ионной батареей на 16 кВт∙ч, а его запас хода составляет 133 км.

Ранее Фокус сообщал, что свой первый электромобиль представил Jeep. Это компактный городской кроссовер.