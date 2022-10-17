Огромный дисплей и 3,5 с до сотни: представлен новый конкурент Tesla от Mercedes (видео)

Mercedes-Benz EQE SUV предложен в версиях мощностью от 292 до 687 л. с. с задним или полным приводом. Самые "дальнобойные" варианты электрокроссовера способны проехать 590 км без подзарядки.

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Накануне открытия Парижского автосалона презентовали новый Mercedes-Benz EQE SUV. Соперник BMW iX, Tesla Model Y и Polestar 3 поступит в производство на предприятии в США с декабря и будет продаваться по цене примерно от 80 000 долларов. Подробности электрокроссовера раскрыли на официальном сайте Mercedes-Benz.

[ + – ] Версия от AMG отличается оформлением передней части Фото: Mercedes-Benz

Дизайн Mercedes-Benz EQE SUV

Электромобиль Mercedes EQE SUV внешне очень напоминает старшего брата EQS SUV. У него такой же силуэт с аркообразной крышей и во внешнем виде преобладают плавные формы. Вместо решетки радиатора — пластиковая вставка с трехлучевой звездой (в версии AMG у нее особый дизайн). Матричные фары могут проецировать изображения на асфальт.

[ + – ] Mercedes-Benz EQE SUV будут выпускать в США Фото: Mercedes-Benz

У Mercedes EQS SUV позаимствована и платформа, но новый кроссовер несколько компактнее, хотя и весит 2600 кг

Размеры Mercedes-Benz EQE SUV 2023:

Длина — 4863 мм

Ширина — 1940 мм

Высота — 1686 мм

Колесная база — 3030 мм

[ + – ] На всю переднюю панель растянут огромный дисплей Фото: Mercedes-Benz

Салон Mercedes-Benz EQE SUV

В отделке салона сочетаются кожа и алюминий. Практически на всю переднюю панель растянут большой дисплей, разделенный на три секции.

Передние сиденья разделены высоким центральным тоннелем, а у заднего дивана регулируется угол наклона спинки. Объем багажника составляет 520-1675 л.

[ + – ] Передние сиденья разделены высоким тоннелем Фото: Mercedes-Benz

Базовая комплектация включает 19-дюймовые диски, камеру заднего вида и набор систем безопасности. Среди опций есть четырехзонный климат-контроль и аудиосистема с трехмерным звучанием.

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Новый Mercedes EQE SUV, характеристики

Поначалу предложат 292-сильную версию EQE 350 и вариант EQE 500 на 396 л. с. Позже поступят в продажу модификации от AMG — EQE 43 мощностью 476 л. с. и топовый EQE 53 на 626 либо 687 л. с. В последнем случае разгон до 100 км/ч занимает 3,5 с, а максимальная скорость ограничена на 240 км/ч.

[ + – ] Объем багажника равен 520-1675 л Фото: Mercedes-Benz

Электромобиль Mercedes-Benz оснащен батареей на 90,6 кВт∙ч, позаимствованной у седана EQE. В зависимости от версии, запас хода составляет от 470 до 590 км. Зарядка на 80% в быстром режиме занимает 32 минуты.

Практически все версии модели — полноприводные. Кроссовер Mercedes EQE SUV можно оснастить пневмоподвеской, управляемыми задними колесами и активными стабилизаторами. Версиям от AMG за доплату доступны карбоново-керамические тормоза.

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